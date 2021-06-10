Какие дома Тулы останутся без электричества 11 июня

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

пер. Агеева, 1-10,

ул. Р. Зорге, 31, 33

ул. Баженова, 27-39 (нечётн.), 32

ул. Л. Чайкиной, 1, 2, 4

ул. Моторная, 48-64 (чётн.), 60-а, 62-а, 52-а, 54-а

ул. Кабакова, 35, 36, 32-б, 32-в, 34

ул. Чмутова, 130-160 (чётн.), 156-а, 158-б

ул. Горельская, 34-94 (чётн.), 19-33 (нечётн.),

1-й и 4-й Горельские пр-ды,

ул. Энтузиастов, 28-52 (чётн.), 17-41 (нечётн.),

2-й Горельский пр-д, 4-32 (чётн.), 5-17 (нечётн.),

3-й Горельский пр-д, 1-10,

5-й Горельский пр-д, 6,7,

ул. Луначарского, 12,

ул. Октябрьская, 1, 3, 5, 7, 7-е,

пос. Октябрьский: пер. Врубовой, 1-41, 41-а (нечётн.), 2-48 (чётн.),

пер. О. Кошевого, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.),

ул. О. Кошевого, 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.),

ул. Горняцкая, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.),

2-й пр-д, 2а-д, 1-а-г, 1-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.), 13-а, 13-б, 20-а,

4-й пр-д, 1-13 (нечётн.).