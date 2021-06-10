новости
новости
Регистрация
Какие дома Тулы останутся без электричества 11 июня

Какие дома Тулы останутся без электричества 11 июня

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» сообщают о плановых работах.

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

  • пер. Агеева, 1-10,
  • ул. Р. Зорге, 31, 33
  • ул. Баженова, 27-39 (нечётн.), 32
  • ул. Л. Чайкиной, 1, 2, 4
  • ул. Моторная, 48-64 (чётн.), 60-а, 62-а, 52-а, 54-а
  • ул. Кабакова, 35, 36, 32-б, 32-в, 34
  • ул. Чмутова, 130-160 (чётн.), 156-а, 158-б
  • ул. Горельская, 34-94 (чётн.), 19-33 (нечётн.),
  • 1-й и 4-й Горельские пр-ды,
  • ул. Энтузиастов, 28-52 (чётн.), 17-41 (нечётн.),
  • 2-й Горельский пр-д, 4-32 (чётн.), 5-17 (нечётн.),
  • 3-й Горельский пр-д, 1-10,
  • 5-й Горельский пр-д, 6,7,
  • ул. Луначарского, 12,
  • ул. Октябрьская, 1, 3, 5, 7, 7-е,
  • пос. Октябрьский: пер. Врубовой, 1-41, 41-а (нечётн.), 2-48 (чётн.),
  • пер. О. Кошевого, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
  • ул. О. Кошевого, 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
  • ул. Горняцкая, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.),
  • 2-й пр-д, 2а-д, 1-а-г, 1-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.), 13-а, 13-б, 20-а,
  • 4-й пр-д, 1-13 (нечётн.).
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 21:33 +2
Другие статьи по темам
Событие
отключение электроэнергиигде отключат электричествоплановые отключения электричествагде в Туле отключат свет
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На Куликовом поле цветет ковыль
На Куликовом поле цветет ковыль
В Тульской области разыскивают 42-летнего мужчину
В Тульской области разыскивают 42-летнего мужчину
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.