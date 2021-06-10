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На Куликовом поле цветет ковыль

На Куликовом поле цветет ковыль

На Куликовом поле можно встретить четыре вида ковыля, который летом превращает заповедную лесостепь в бушующее серебристое море.

Первым начал цвести ковыль перистый. Вслед за ним показал серебристые ости ковыль красивейший. И всё еще зелеными стоят дерновины ковыля узколистного и волосовидного, которые порадуют нас позже.

Ковыль — типичное растение русской степи, редкое сегодня из-за многовековой распашки плодородных черноземных земель и использования жестких удобрений в сельском хозяйстве. Специалисты отдела природы Государственного музея-заповедника «Куликово поле» на опытно-производственных участках охранной зоны выращивают несколько видов ковыля, характерных для памятного места. Вместе с ними — сотни редких видов степных, луговых и лесных травянистых и кустарниковых растений.

Эта масштабная многолетняя научная работа, не имеющая аналогов в мировой практике, направлена на восстановление исторического ландшафта поля Куликовской битвы.

Заведующая отделом природы музея-заповедника, кандидат географических наук Ольга Бурова:

– Начало июня для цветения ковыля — традиционный в пределах биологической климатической нормы процесс. В течение 1-1,5 месяцев мы будем его наблюдать на Куликовом поле. В этом году погода вернулась к своим климатическим нормам. Зима была достаточно ровная и спокойная. Затяжная весна позволила всем фенологическим фазам, в том числе ковыльным, прийти в норму.


Шалфей на коллекционных участках.

Ирис степной в ковыле.
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