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Какие дома Тулы останутся без электричества 9 июня

Какие дома Тулы останутся без электричества 9 июня

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Пионерская, 1,
  • ул. Колетвинова, 25-37 (нечётн.),
  • ул. Войкова, 29-49 (нечётн.), 28-42 (чётн.),
  • ул. Р. Зорге, 31, 33,
  • ул. Баженова, 27-39 (нечётн.), 32,
  • ул. Л. Чайкиной, 1, 2, 4,
  • ул. 1-я Хомутовка, 1-33 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 26, 28, 32, 34, 36, 38,
  • ул. Р. Люксембург, 8-б,
  • ул. 2-я Хомутовка, 2,
  • ул. Томпа, 1,
  • пр. Ленина, 50, 52,
  • Красноармейский пр., 27, 29,
  • ул. Дмитрия Ульянова, 1-а, 3,
  • ул. Вересаева, 4, 6,
  • пос. Октябрьский: 6-й пр-д, 19-40,
  • 4-й Речной пр-д, 1-10,
  • 3-й Речной пр-д, 1-11,
  • ул. Речная, 11-16,
  • 12-й пр-д, 10-19,
  • 11-й пр-д, 24-40 (чётн.), 21-37 (нечётн.),
  • 8-й пр-д, 27,
  • 9-й пр-д, 20-32 (чётн.), 23-39 (нечётн.),
  • 10-й пр-д, 22-39.
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