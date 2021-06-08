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Кинотеатр «Синема Парк» представил последние новинки

Кинотеатр «Синема Парк» представил последние новинки

У туляков есть прекрасный повод сходить в кино!

Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте!

 

«Ограбление по-джентльменски» (16+)

 

9 июня в 20.00 премьера комедийного экшна с Пирсом Броснаном и Тимом Ротом в главных ролях. Это история о дерзком ограблении от режиссёра фильмов «Крепкий орешек 2» и «Охотники за разумом» Ренни Харлина.
 

«Bon Jovi: Encore Nights» (18+)

 

10 июня уникальный показ фильма-концерта. Группа Bon Jovi из Зала славы рок-н-ролла выходит на большие экраны с новым эксклюзивным концертным шоу, состоящим из величайших хитов группы и нескольких треков-сюрпризов!
 

«Игра на выживание» (18+)

12 июня премьера остросюжетного триллера, основанного на реальных событиях. В главной роли – новый секс-символ, британец Джо Коул («Бои без правил», сериалы «Чёрное зеркало», «Острые козырьки»).

«Амели» (16+)

18 июня легендарная романтическая комедия «Амели» вернется на большие экраны.

 
Расписание и билеты онлайн – по ссылке.
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 22:20 +1
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