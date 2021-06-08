Кинотеатр «Синема Парк» представил последние новинки

У туляков есть прекрасный повод сходить в кино!

Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте!

«Ограбление по-джентльменски» (16+)

9 июня в 20.00 премьера комедийного экшна с Пирсом Броснаном и Тимом Ротом в главных ролях. Это история о дерзком ограблении от режиссёра фильмов «Крепкий орешек 2» и «Охотники за разумом» Ренни Харлина.

«Bon Jovi: Encore Nights» (18+) 10 июня уникальный показ фильма-концерта. Группа Bon Jovi из Зала славы рок-н-ролла выходит на большие экраны с новым эксклюзивным концертным шоу, состоящим из величайших хитов группы и нескольких треков-сюрпризов!

«Игра на выживание» (18+) 12 июня премьера остросюжетного триллера, основанного на реальных событиях. В главной роли – новый секс-символ, британец Джо Коул («Бои без правил», сериалы «Чёрное зеркало», «Острые козырьки»). «Амели» (16+) 18 июня легендарная романтическая комедия «Амели» вернется на большие экраны.

Расписание и билеты онлайн – по ссылке.