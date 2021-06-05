В субботу из-за забега в центре Тулы ограничено движение транспорта: карта

Сегодня, 5 июня, в Туле состоится экологический забег «Реки бегут».

Эко-марафон пройдет по набережной, центру города и через Тульский Кремль. Старт всех дистанций — на Кремлёвской набережной.

На период проведения мероприятия в городе введены ряд ограничений:

с 00.00 до 15.00 запрещены остановка и стоянка всех видов транспортных средств

по ул. Менделеевской,

на Крестовоздвиженской площади,

в Садовом переулке на участке от ул. Дзержинского до ул. Менделеевской,

по ул. Дзержинского на участке от ул. Никитской до Садового переулка,

по ул. Никитской на участке от Казанской набережной до ул. Дзержинского,

по ул. Союзной,

на парковочном пространстве, расположенном на ул. Союзной,

по ул. Благовещенской,

в Союзном переулке,

в Черниковском переулке,

на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской.

с 9.00 до 15.00 ограничено движение всех видов транспортных средств