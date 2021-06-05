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Поисковый отряд «Лиза Алерт» опубликовал график «угона детей» в Алексине и Новомосковске
Фото из архива Myslo.ru.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» опубликовал график «угона детей» в Алексине и Новомосковске

Добровольцы решили продолжить социальный эксперимент.

25 мая в Туле добровольцы направления «Школа Лиза Алерт» проводили эксперимент, уводя детей с детской площадки. Каждый третий ребёнок ушёл с незнакомым человеком.

В эксперименте участвовали дети, родители которых подали заявки на участие. Желающих было много, в том числе из районных центров региона. В связи с этим не все желающие смогли приехать.

«По многочисленным просьбам родителей, мы проводим повторное мероприятие в Алексине - 6 июня и в Новомосковске - 12 июня», – сообщил накануне региональный поисковый отряд «Лиза Алерт».

А ваш ребёнок уйдёт с незнакомцем? Хотите проверить? Заполните анкету.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 11:00 −2
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АлексинНовомосковскТульская областьТула
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поисковый отряд Лиза Алерт
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