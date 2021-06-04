Как в отпуске не стать жертвой аферистов: советы от Банка России

О чем нужно знать, бронируя гостиницу и покупая авиабилеты?

Лето – это путешествия и получение новых эмоций от смены обстановки. Люди покупают билеты, бронируют гостиницы и, готовясь к отпуску, неизбежно расстаются с деньгами. Об основных правилах кибербезопасности на отдыхе напоминают специалисты Тульского отделения Банка России.

Покупки в интернете экономят и деньги, и время. Но и мошенники стали всё чаще расставлять свои ловушки именно в сети. Они создают сайты-двойники, похожие на страницы реальных компаний, известных интернет-магазинов и турагентств.

Используются схожее название (разница может быть в одной букве), элементы фирменного стиля. Не все пользователи внимательно смотрят на адресную строку браузера и обращает внимание на недочеты и не заполненные разделы сайтов-пустышек. Оплачивая покупки на таких страницах, вы лишитесь денег и подарите аферистам персональные данные.

– Если сайт вызывает у вас хоть малейшее подозрение, не вводите свои данные. Совершайте покупки только на сайтах, которые обеспечивают безопасное соединение. Адрес такого ресурса начинается с https://. В адресной строке должен быть значок в виде закрытого замка, – отмечает зам. начальника отдела безопасности Тульского отделения Банка России Андрей Черкаев.

Если вы часто совершаете интернет-покупки, безопасно и удобно пользоваться отдельной картой. Сегодня многие банки позволяют создать виртуальные карты, на которые можно вносить нужную сумму непосредственно перед онлайн-шопингом.