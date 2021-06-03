Жители села Архангельское жалуются на засилье ядовитого растения

В редакцию Myslo обратились жители села Архангельское. Люди жалуются на то, что их населенный пункт утонул в борщевике:

– Ужасный борщевик повсюду заполонил село Архангельское. Страшно! Выделяются деньги на борьбу с борщевиком,но село Архангельское как будто игнорируют. И детская площадка, и школа с садиком, и жилой сектор – всё в нашем селе утонуло в борщевике.

UPD: новость обновлена 3 июня в 9.48. Добавлен комментарий администрации.

Напомним, в 2021 году на комплексную борьбу с борщевиком Сосновского в Тульской области потратят 22 миллиона 588 тысяч 800 рублей.

По информации главного управления администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу, гашение борщевика Сосновского проводится в соответствии с утвержденным графиком при благоприятных погодных условиях. Обработка гербицидами территорий села Архангельского запланирована на июнь.