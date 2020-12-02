В Тульской области потратят 22,5 миллиона рублей на борьбу с борщевиком Сосновского

Больше всего денег направят в Чернский и Заокский районы.

В 2021 году на комплексную борьбу с борщевиком Сосновского в Тульской области потратят 22 миллиона 588 тысяч 800 рублей.

Больше всего денег направят в Чернский (3 миллиона 871 тысячу 100 рублей), Заокский (3 миллиона 353 тысячи 200 рублей) и Киреевский районы (2 миллиона 919 тысяч 800 рублей).

Меньше всего – в Богородицкий район (54 тысячи 100 рублей) и в Ефремов (12 тысяч 200 рублей).

Борщевик Сосновского – крупное травянистое растение, вид рода борщевик семейства зонтичные. Растение обладает способностью вызывать сильные и долго не заживающие ожоги.