В тульском Управлении Росреестра пройдет горячая линия
Специалисты ведомства расскажут жителям о контроле за работой саморегулируемых организаций.
В Управлении Росреестра по Тульской области состоится горячая линия по вопросам контроля и надзора в сфере саморегулируемых организаций.
На вопросы будет отвечать исполняющая обязанности начальника отдела по контролю и надзору в сфере саморегулируемых организаций Анна Слабовская.
Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00 по телефону 77-34-08.
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