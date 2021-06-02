В тульском Управлении Росреестра пройдет горячая линия

Специалисты ведомства расскажут жителям о контроле за работой саморегулируемых организаций.

В Управлении Росреестра по Тульской области состоится горячая линия по вопросам контроля и надзора в сфере саморегулируемых организаций.

На вопросы будет отвечать исполняющая обязанности начальника отдела по контролю и надзору в сфере саморегулируемых организаций Анна Слабовская.