новости
новости
Регистрация
В тульском Управлении Росреестра пройдет горячая линия

В тульском Управлении Росреестра пройдет горячая линия

Специалисты ведомства расскажут жителям о контроле за работой саморегулируемых организаций.

В Управлении Росреестра по Тульской области состоится горячая линия по вопросам контроля и надзора в сфере саморегулируемых организаций.

На вопросы будет отвечать исполняющая обязанности начальника отдела по контролю и надзору в сфере саморегулируемых организаций Анна Слабовская.

Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00 по телефону 77-34-08.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 08:24 0
Другие статьи по темам
Событие
горячая линияУправление Росреестра по Тульской областисаморегулируемые организациивопросы и ответы
Место
Тульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Жители села Архангельское жалуются на засилье ядовитого растения
Жители села Архангельское жалуются на засилье ядовитого растения
Банк России создал список из 1800 подозрительных компаний
Банк России создал список из 1800 подозрительных компаний
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.