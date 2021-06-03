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Три тулячки выступают на чемпионате России по ММА
Фото: Федерация ММА Тульской области.

Три тулячки выступают на чемпионате России по ММА

Соревнования стартовали в Кемерово и продлятся до 7 июня.

Три девушки представляют Тульскую область на чемпионате России среди мужчин и женщин по смешанным боевым единоборствам (ММА). Он стартовал в Кемерово и завершится 7 июня.

Наш регион представляют Диана Найденова из новомосковского центра единоборств UNITY (тренер – Сергей Арбузов), а также две воспитанницы Станислава Богданова из новомосковского клуба смешанных единоборств «Варяг» – Ольга Русина и Полина Балдина.

По итогам соревнований, Союзом ММА России будет сформирована национальная сборная, которая выступит на чемпионате Европы в Казани и на чемпионате мира в Нур-Султане.

Специальные гости турнира – российский спортсмен, боец ММА, четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам — ММА в тяжелом весе Федор Емельяненко, президент Международной федерации ММА (IMMAF) Керет Браун, директор по спортивному развитию IMMAF Андрей Мошанов, Николай Валуев, Константин Цзю, Хасан Бароев, Наталья Рагозина и Артур Таймазов.

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