новости
новости
Регистрация
Жители Ревякино 3 июня смогут пройти диспансеризацию и привиться от коронавируса
Фото из архива Myslo.

Жители Ревякино 3 июня смогут пройти диспансеризацию и привиться от коронавируса

По поручению Алексея Дюмина в Тульской области продолжаются выездные медицинские осмотры.

В четверг, 3 июня, с 10.00 до 14.00 возле амбулатории поселка Ревякино (ул. Клубная, 12-а) будут работать передвижные медицинские комплексы Тульской областной и Ясногорской районной больниц.

Жители смогут бесплатно проконсультироваться у офтальмолога областной больницы, пройти флюорографию, сделать УЗИ брахиоцефальных артерий и измерить внутриглазное давление. Прием также будут вести терапевт, кардиолог, онколог, эндокринолог и гинеколог. Для женщин будут работать два маммографа.

Мужчины смогут сдать анализ крови на выявление простатспецифического антигена (ПСА) для выявления патологии предстательной железы. Все желающие смогут привиться от коронавируса. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Предварительная запись не требуется.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 20:45 0
Другие статьи по темам
Событие
медосмотрыдиспансеризациявыездная поликлиникавакцинация от COVID-19
Место
Тульская областьРевякино
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Здравница утопает в мусоре: активисты ОНФ возмущены состоянием поселка Краинка
Здравница утопает в мусоре: активисты ОНФ возмущены состоянием поселка Краинка
В Туле открылись 74 школьных летних лагеря
В Туле открылись 74 школьных летних лагеря
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.