Жители Ревякино 3 июня смогут пройти диспансеризацию и привиться от коронавируса

Фото из архива Myslo.

В четверг, 3 июня, с 10.00 до 14.00 возле амбулатории поселка Ревякино (ул. Клубная, 12-а) будут работать передвижные медицинские комплексы Тульской областной и Ясногорской районной больниц.

Жители смогут бесплатно проконсультироваться у офтальмолога областной больницы, пройти флюорографию, сделать УЗИ брахиоцефальных артерий и измерить внутриглазное давление. Прием также будут вести терапевт, кардиолог, онколог, эндокринолог и гинеколог. Для женщин будут работать два маммографа.

Мужчины смогут сдать анализ крови на выявление простатспецифического антигена (ПСА) для выявления патологии предстательной железы. Все желающие смогут привиться от коронавируса. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Предварительная запись не требуется.