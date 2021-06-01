Где в Туле не будет электричества 2 июня
Плановые работы пройдут с 9.00 до 18.00.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:
- ул. Хворостухина, 2, 6,
- ул. Бондаренко, 9, 15, 17,
- ул. Пугачёва, 1-19 (нечётн.),
- ул. Демьянова, 6,
- ул. Рогожинская, 1-19,
- пер. Перекопский, 81,
- ул. М. Смирнова, 92,
- ул. Скуратовская, 3-а, 13-а, 1-37 (нечётн.), 29-а, 2-16 (чётн.),
- ул. Р. Зорге, 31, 33,
- ул. Баженова, 27-39 (нечётн.), 32,
- ул. Л. Чайкиной, 1, 2, 4,
- Красноармейский пр-т, 16,
- пер. Колхозный,
- п. Косая Гора: ул. Генерала Горшкова, 15, 12, 1, 8, 9, 10, 12, 2, 3,
- ул. Дронова, 1, 2/4,
- п. Ново-Скуратово, 105-133-а, 88-137, 89-а, 100, 100-а, 105-б,
- п. Михалково: ул.Косогорская,
- ул. Воронежская,
- ул. Российская,
- ул. Тверская,
- ул. Михалковская,
- ул. Волжская,
- ул. Самарская,
- ул. Невская,
- ул. Окская,
- ул. Балтийская,
- ул. Донская,
- ул. Смоленская,
- ул. Саратовская,
- 1-й Михалковский пр-д,
- 2-й Михалковский пр-д,
- 3-й Михалковский пр-д,
- 4-й Михалковский пр-д,
- 5-й Михалковский пр-д.
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