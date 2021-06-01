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Где в Туле не будет электричества 2 июня

Где в Туле не будет электричества 2 июня

Плановые работы пройдут с 9.00 до 18.00.

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:

  • ул. Хворостухина, 2, 6,
  • ул. Бондаренко, 9, 15, 17,
  • ул. Пугачёва, 1-19 (нечётн.),
  • ул. Демьянова, 6,
  • ул. Рогожинская, 1-19,
  • пер. Перекопский, 81,
  • ул. М. Смирнова, 92,
  • ул. Скуратовская, 3-а, 13-а, 1-37 (нечётн.), 29-а, 2-16 (чётн.),
  • ул. Р. Зорге, 31, 33,
  • ул. Баженова, 27-39 (нечётн.), 32,
  • ул. Л. Чайкиной, 1, 2, 4,
  • Красноармейский пр-т, 16,
  • пер. Колхозный,
  • п. Косая Гора: ул. Генерала Горшкова, 15, 12, 1, 8, 9, 10, 12, 2, 3,
  • ул. Дронова, 1, 2/4,
  • п. Ново-Скуратово, 105-133-а, 88-137, 89-а, 100, 100-а, 105-б,
  • п. Михалково: ул.Косогорская,
  • ул. Воронежская,
  • ул. Российская,
  • ул. Тверская,
  • ул. Михалковская,
  • ул. Волжская,
  • ул. Самарская,
  • ул. Невская,
  • ул. Окская,
  • ул. Балтийская,
  • ул. Донская,
  • ул. Смоленская,
  • ул. Саратовская,
  • 1-й Михалковский пр-д,
  • 2-й Михалковский пр-д,
  • 3-й Михалковский пр-д,
  • 4-й Михалковский пр-д,
  • 5-й Михалковский пр-д.
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