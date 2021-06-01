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Студенты Тульского педуниверситета заняли 7-е место на чемпионате России по мини-футболу

Студенты Тульского педуниверситета заняли 7-е место на чемпионате России по мини-футболу

За победу в нем боролись 12 команд.

С 21 по 29 мая в Нижнем Новгороде состоялся финальный этап 13-го сезона проекта «Мини-футбол – в вузы».
 
Команда ТГПУ им. Л. Н. Толстого выступала в первом дивизионе Серебряной лиги. За победу в нем бились 12 команд.
 
Спортсмены педуниверситета смогли занять на турнире седьмое место, переиграв в финальный день соревнований со счетом 4:2 Сибирский государственный университет путей сообщения. 
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