Студенты Тульского педуниверситета заняли 7-е место на чемпионате России по мини-футболу

За победу в нем боролись 12 команд.

С 21 по 29 мая в Нижнем Новгороде состоялся финальный этап 13-го сезона проекта «Мини-футбол – в вузы».

Команда ТГПУ им. Л. Н. Толстого выступала в первом дивизионе Серебряной лиги. За победу в нем бились 12 команд.

Спортсмены педуниверситета смогли занять на турнире седьмое место, переиграв в финальный день соревнований со счетом 4:2 Сибирский государственный университет путей сообщения.