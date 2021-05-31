За неделю в Тульской области умерли 36 пациентов с ковидом

Их возраст – от 43 лет до 91 года.

По данным регионального оперативного штаба, с 25 по 31 мая в Тульской области зарегистрировано 375 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей 24 районов и городских округов. В Арсеньевском и Одоевском районах случаев COVID-19 не фиксировалось.

Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 40 135 случаев заболевания.

352 жителя Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения — 37 639 человек.

За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 36 пациентов в возрасте от 43 лет до 91 года. У большинства пациентов в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за всё время наблюдения — 2035 человек.