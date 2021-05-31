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Сборная Тульской области стала лучшей на чемпионате ЦФО по дзюдо
Фото с сайта минспорта Тульской области.

Сборная Тульской области стала лучшей на чемпионате ЦФО по дзюдо

В нашей копилке – шесть медалей.

28 и 29 в Туле в спорткомплексе «Новое поколение» прошел чемпионат Центрального федерального округа по дзюдо среди мужчин и женщин. Напомним, в соревнованиях приняли участие 212 спортсменов старше 18 лет. Среди них были более 70 мастеров спорта, более ста кандидатов в мастера спорта.

Сборная Тульской области заняла первое место в общекомандном зачете. Как сообщает министерство спорта региона, в нашей копилке шесть медалей:

  • Мария Грызлова — 1 место (63 кг);
  • Магомед Магомедов — 1 место (81 кг);
  • Анвар Османов — 1 место (90 кг);
  • Джамал Гамзатханов — 2 место (100+ кг);
  • Шамиль Ибрагимов — 3 место (90 кг);
  • Глеб Петров — 3 место (60 кг).

Чемпионы и призеры получили право участвовать в чемпионате России по дзюдо, который пройдет с 22 по 27 сентября в Майкопе.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:25 +4
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