Сборная Тульской области стала лучшей на чемпионате ЦФО по дзюдо

Фото с сайта минспорта Тульской области.

28 и 29 в Туле в спорткомплексе «Новое поколение» прошел чемпионат Центрального федерального округа по дзюдо среди мужчин и женщин. Напомним, в соревнованиях приняли участие 212 спортсменов старше 18 лет. Среди них были более 70 мастеров спорта, более ста кандидатов в мастера спорта.



Сборная Тульской области заняла первое место в общекомандном зачете. Как сообщает министерство спорта региона, в нашей копилке шесть медалей:

Мария Грызлова — 1 место (63 кг);

Магомед Магомедов — 1 место (81 кг);

Анвар Османов — 1 место (90 кг);

Джамал Гамзатханов — 2 место (100+ кг);

Шамиль Ибрагимов — 3 место (90 кг);

Глеб Петров — 3 место (60 кг).

Чемпионы и призеры получили право участвовать в чемпионате России по дзюдо, который пройдет с 22 по 27 сентября в Майкопе.