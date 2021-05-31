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В массовом ДТП на трассе М-2 в районе Барсуков пострадали 4 человека

В массовом ДТП на трассе М-2 в районе Барсуков пострадали 4 человека

Авария случилась на 182-м км трассы «Крым».

Утром 31 мая на въезде в поселок Барсуки произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей. Столкнулись Hyundai Solaris, Mitsubishi Lancer и Nissan X-Trail. 

По словам водителя Hyundai, он следовал в направлении Москвы, намереваясь повернуть направо, в Барсуки. В этот момент на него со встречной полосы вылетел Lancer, который, наоборот, выезжал из Барсуков.  После столкновения Lancer влетел в лоб встречному Nissan X-Trail.

По информации на момент публикации новости, в аварии пострадали водитель и пассажир Mitsubishi Lancer, а также водитель и пассажир Nissan X-Trail. Все они доставлены в больницу, их состояние оценивают медики.

Из-за ДТП на трассе в направлении Москвы образовалась пробка длиной полтора-два километра.

Окончательную причину аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД. 

Галерея
Авария Барсуки 31.05.21, Фото: 1
Авария Барсуки 31.05.21, Фото: 2
Авария Барсуки 31.05.21, Фото: 3
Авария Барсуки 31.05.21, Фото: 4
Авария Барсуки 31.05.21, Фото: 5
Авария Барсуки 31.05.21, Фото: 6
Авария Барсуки 31.05.21, Фото: 7
Авария Барсуки 31.05.21, Фото: 8
Авария Барсуки 31.05.21, Фото: 9
Авария Барсуки 31.05.21, Фото: 10
Авария Барсуки 31.05.21, Фото: 11
Авария Барсуки 31.05.21, Фото: 12
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Юлия Королева
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Авторы: Юлия Королева, Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
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