В массовом ДТП на трассе М-2 в районе Барсуков пострадали 4 человека

Утром 31 мая на въезде в поселок Барсуки произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей. Столкнулись Hyundai Solaris, Mitsubishi Lancer и Nissan X-Trail.

По словам водителя Hyundai, он следовал в направлении Москвы, намереваясь повернуть направо, в Барсуки. В этот момент на него со встречной полосы вылетел Lancer, который, наоборот, выезжал из Барсуков. После столкновения Lancer влетел в лоб встречному Nissan X-Trail.

По информации на момент публикации новости, в аварии пострадали водитель и пассажир Mitsubishi Lancer, а также водитель и пассажир Nissan X-Trail. Все они доставлены в больницу, их состояние оценивают медики.

Из-за ДТП на трассе в направлении Москвы образовалась пробка длиной полтора-два километра.

Окончательную причину аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.