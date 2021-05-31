Тульский парень захейтил Ксению Собчак в эфире реалити-шоу партии «Новые люди»

Телеведущая и экс-кандидат в Президенты России стала приглашенным гостем первого в России политического реалити-шоу. На собственном примере она продемонстрировала участникам дебатов, как нужно правильно реагировать на оскорбления. Кому из претендентов на победу в шоу удалось вывести из себя Ксению Собчак, можно узнать в новой серии шоу «ДебатыКандидаты» на YouTube-канале партии «Новые люди».

Седьмой выпуск политического реалити-шоу «ДебатыКандидаты» надолго запомнится его участникам. На обсуждение вынесли целый ряд «взрывоопасных» тем. Участникам дебатов пришлось отстаивать свою точку зрения по таким вопросам, как домашнее насилие, суррогатное материнство и право на эвтаназию. Руководила «жесткими» дебатами Ксения Собчак. Перед их началом телеведущая дала мастер-класс по общению с хейтерами.

Обучение прошло в форме хейт-баттла. Конкурсантам дали возможность задавать Собчак любые неудобные вопросы, чтобы вывести ее из равновесия. В итоге по Ксении ударила «тяжелая артиллерия»: ей припомнили и претензии на президентское кресло, и «крабовое дело», и громкий развод с Максимом Виторганом. Участники вспомнили и прошумевшую на всю страну аудиозапись с претензиями в адрес «мелких гадёнышей», и то, как она, словно асфальтоукладчик, прошлась по женщинам с лишним весом.

Теледива подтвердила свою репутацию человека, умеющего оставаться спокойным в любой ситуации, когда это необходимо. Она с «тефлоновым» спокойствием выдержала почти все атаки, а затем начала спокойно и методично перечислять недостатки самих конкурсантов (Ксения давно с интересом наблюдает за проектом). Досталось всем, за исключением Анны Гурской из Воронежа. Мама особенного ребёнка, создавшая проект по пошиву одежды для детей, носящих протезы, не дала ни малейшего повода для критики в свой адрес.

В политическом реалити «Новых людей» участвует житель Тулы – известный блогер Владимир Алексеев. На хейт-поединок с Собчак он вышел первым. Как признается Алексеев, сама идея словесного поединка с Собчак сначала пугала – Ксения всегда выходит из спора победителем. Но именно это как раз и мотивировало блогера.

– Пройдя хейт-батл с Ксенией, я понял, что смогу дать отпор любым нападкам недоброжелателей. Я не пытался уколоть Собчак. Не атаковал первым. Ксения же старалась зацепить меня какими-то поверхностными вещами – задеть образ жизни, блогерство или внешний вид. Для меня же было важным атаковать ее аргументами по теме наших дебатов. В любом случае, считаю, что настоящие дебаты должны быть не на словах, а в делах и их результатах. Человек должен проявлять себя поступками, а не просто рассказывать, какой он, – поделился Владимир Алексеев.

Напомним, «ДебатыКандидаты» – первое в нашей стране реалити-шоу, позволяющее любому человеку войти в мир большой политики. Заявки на участие в нем подали несколько тысяч человек. На суд жюри были представлены проекты, которые конкурсанты хотели бы воплотить в жизнь, получив депутатский мандат. 30 лучших были отобраны для очного этапа конкурса. Победители проекта станут кандидатами в депутаты Госдумы от партии «Новые люди». Призовой фонд реалити-шоу составляет 30 млн рублей.

Соревнуясь между собой, участники проекта обучаются навыкам, необходимым любому современному политику. В седьмом выпуске, помимо «работы с хейтерами», конкурсанты прошли «курс молодого бойца» по общению с журналистами. Известный публицист и правозащитник Ева Меркачёва показала им, как правильно вести себя на пресс-конференции, реагировать на острые вопросы и завоевывать симпатию журналистов.

По итогам каждого эпизода участники реалити-шоу прощаются с несколькими конкурсантами. Как отметил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, одно из главных качеств политика – это умение воодушевлять людей и вести их за собой. По этой причине из борьбы за победу выбыли две девушки, в лидерских качествах которых усомнились члены жюри. В проекте осталось всего восемь участников. Решать их судьбу будут не только организаторы, зрители могут проголосовать за понравившегося конкурсанта на сайте проекта.

7 серия

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