«Дети шли вдоль дороги в одних трусах»: волонтер «Лизы Алерт» нашла двух сбежавших из дома малышей

Фото vk.com/liza_alert_tula.

Поисковики написали тревожный пост о том, что случилось, и о том, как правильно поступить, если вы нашли потерявшегося ребенка.

Пост появился в официальной группе «Лизы Алерт» «ВКонтакте»:

«30 мая в отряд поступили сигналы сразу о трех детях, оставленных без присмотра взрослых.

Первый звонок раздался на телефон горячей линии в 15.45. Оператор Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) сообщил, что на одной из улиц Тулы обнаружен двухлетний ребенок.

Связавшись с заявителем, поисковики получили необходимую информацию и детально его проконсультировали. В этом случае помощь отряда не потребовалась. Правильные действия человека, нашедшего малыша, и оперативное реагирование сотрудников полиции способствовали быстрому поиску родителей. Уже в 16.00 ребенок вернулся в семью.



Через два часа наша соотрядница, возвращаясь домой, заметила детей примерно двух и четырех лет, одиноко идущих вдоль оживленной автомобильной дороги в одних трусах. Незамедлительно припарковавшись на обочине, она остановила их и вызвала полицию. Практически сразу подъехал еще один автомобиль. Неравнодушные люди, увидев раздетых детей, дали детскую одежду. К счастью, и в этот раз не произошло трагедии. Спустя некоторое время подбежали взволнованные родители и сказали, что буквально на минуту потеряли малышей из виду, а те ушли с придомовой территории. Дождавшись полиции, доброволец с легким сердцем передала детей сотрудникам».

Что делать, если вы нашли потерявшегося ребенка?

«Лиза Алерт» напоминает: если вы нашли потерявшегося ребенка, необходимо: