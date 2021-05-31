«Дети шли вдоль дороги в одних трусах»: волонтер «Лизы Алерт» нашла двух сбежавших из дома малышей
Поисковики написали тревожный пост о том, что случилось, и о том, как правильно поступить, если вы нашли потерявшегося ребенка.
Пост появился в официальной группе «Лизы Алерт» «ВКонтакте»:
«30 мая в отряд поступили сигналы сразу о трех детях, оставленных без присмотра взрослых.
Первый звонок раздался на телефон горячей линии в 15.45. Оператор Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) сообщил, что на одной из улиц Тулы обнаружен двухлетний ребенок.
Связавшись с заявителем, поисковики получили необходимую информацию и детально его проконсультировали. В этом случае помощь отряда не потребовалась. Правильные действия человека, нашедшего малыша, и оперативное реагирование сотрудников полиции способствовали быстрому поиску родителей. Уже в 16.00 ребенок вернулся в семью.
Через два часа наша соотрядница, возвращаясь домой, заметила детей примерно двух и четырех лет, одиноко идущих вдоль оживленной автомобильной дороги в одних трусах. Незамедлительно припарковавшись на обочине, она остановила их и вызвала полицию. Практически сразу подъехал еще один автомобиль. Неравнодушные люди, увидев раздетых детей, дали детскую одежду. К счастью, и в этот раз не произошло трагедии. Спустя некоторое время подбежали взволнованные родители и сказали, что буквально на минуту потеряли малышей из виду, а те ушли с придомовой территории. Дождавшись полиции, доброволец с легким сердцем передала детей сотрудникам».
Что делать, если вы нашли потерявшегося ребенка?
«Лиза Алерт» напоминает: если вы нашли потерявшегося ребенка, необходимо:
- Остановить его. Успокоить, если взволнован или плачет.
- Ни в коем случае не усаживать его в свой или общественный транспорт.
- Не пытаться самостоятельно найти родителей.
- Допускается отойти на безопасное расстояние от оживленной автодороги, колодцев, водоемов и иных неподходящих для детей объектов.
- Вызвать полицию и, при необходимости, скорую помощь.
- Дождаться полицейских, передать им ребенка. Даже если кто-то представился родителем или близким потерявшегося, всё равно необходимо дождаться сотрудников полиции – только они смогут достоверно определить степень родства.
- Записать данные сотрудников полиции, узнать, куда ребенка повезут.
- Сообщить о данной ситуации на горячую линию отряда 8 (800) 700-54-52.