новости
новости
Регистрация
«Дети шли вдоль дороги в одних трусах»: волонтер «Лизы Алерт» нашла двух сбежавших из дома малышей
Фото vk.com/liza_alert_tula.

«Дети шли вдоль дороги в одних трусах»: волонтер «Лизы Алерт» нашла двух сбежавших из дома малышей

Поисковики написали тревожный пост о том, что случилось, и о том, как правильно поступить, если вы нашли потерявшегося ребенка.

Пост появился в официальной группе «Лизы Алерт» «ВКонтакте»:

«30 мая в отряд поступили сигналы сразу о трех детях, оставленных без присмотра взрослых.

Первый звонок раздался на телефон горячей линии в 15.45. Оператор Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) сообщил, что на одной из улиц Тулы обнаружен двухлетний ребенок.

Связавшись с заявителем, поисковики получили необходимую информацию и детально его проконсультировали. В этом случае помощь отряда не потребовалась. Правильные действия человека, нашедшего малыша, и оперативное реагирование сотрудников полиции способствовали быстрому поиску родителей. Уже в 16.00 ребенок вернулся в семью.

Через два часа наша соотрядница, возвращаясь домой, заметила детей примерно двух и четырех лет, одиноко идущих вдоль оживленной автомобильной дороги в одних трусах. Незамедлительно припарковавшись на обочине, она остановила их и вызвала полицию. Практически сразу подъехал еще один автомобиль. Неравнодушные люди, увидев раздетых детей, дали детскую одежду. К счастью, и в этот раз не произошло трагедии. Спустя некоторое время подбежали взволнованные родители и сказали, что буквально на минуту потеряли малышей из виду, а те ушли с придомовой территории. Дождавшись полиции, доброволец с легким сердцем передала детей сотрудникам».

Что делать, если вы нашли потерявшегося ребенка?

«Лиза Алерт» напоминает: если вы нашли потерявшегося ребенка, необходимо:

  • Остановить его. Успокоить, если взволнован или плачет.
  • Ни в коем случае не усаживать его в свой или общественный транспорт.
  • Не пытаться самостоятельно найти родителей.
  • Допускается отойти на безопасное расстояние от оживленной автодороги, колодцев, водоемов и иных неподходящих для детей объектов.
  • Вызвать полицию и, при необходимости, скорую помощь.
  • Дождаться полицейских, передать им ребенка. Даже если кто-то представился родителем или близким потерявшегося, всё равно необходимо дождаться сотрудников полиции – только они смогут достоверно определить степень родства.
  • Записать данные сотрудников полиции, узнать, куда ребенка повезут.
  • Сообщить о данной ситуации на горячую линию отряда 8 (800) 700-54-52.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 09:30 0
Другие статьи по темам
Событие
детиЛиза Алерт
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тулякам предложили полюбить понедельники. Что из этого вышло
Тулякам предложили полюбить понедельники. Что из этого вышло
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.