новости
новости
Регистрация
Центральную Россию ждут обвал холода и дожди

Центральную Россию ждут обвал холода и дожди

Синоптики говорят: прощание с весной окажется холодным!

В Центральной России установилась сухая и солнечная погода, но это ненадолго. Атмосферный фронт, наступая с запада, закроет небо дождевыми облаками.
 
Так, дожди в Тульской области ожидаются уже завтра, 27 мая. Они задержатся в регионе на четыре дня.
 
 
По прогнозам синоптиков, в воскресенье ожидается настоящий обвал холода — к утру столбики термометров опустятся до +10°С, днем ожидается всего +13…+18°С.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 19:40 +5
Другие статьи по темам
Место
ТулаЦентральная Россия
Прочее
погодаобвал холодадождисиноптики
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Президент назначил Александра Грицаенко прокурором Тульской области
Президент назначил Александра Грицаенко прокурором Тульской области
Депутаты Тульской городской Думы утвердили отчёт об исполнении бюджета за прошлый год
Депутаты Тульской городской Думы утвердили отчёт об исполнении бюджета за прошлый год
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.