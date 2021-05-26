Центральную Россию ждут обвал холода и дожди

В Центральной России установилась сухая и солнечная погода, но это ненадолго. Атмосферный фронт, наступая с запада, закроет небо дождевыми облаками.

Так, дожди в Тульской области ожидаются уже завтра, 27 мая. Они задержатся в регионе на четыре дня.

По прогнозам синоптиков, в воскресенье ожидается настоящий обвал холода — к утру столбики термометров опустятся до +10°С, днем ожидается всего +13…+18°С.