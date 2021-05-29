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Под Тулой шесть джипов пытаются вытянуть большегруз из кювета: фоторепортаж

Под Тулой шесть джипов пытаются вытянуть большегруз из кювета: фоторепортаж

«Спасательная операция» происходит неподалеку от Сергиевского.

Утром 29 мая под мостом, который находится неподалеку от деревни Сергиевское, металловоз улетел с дороги. По предварительной информации, водитель большегруза не рассчитал безопасную для входа в поворот скорость и опрокинулся в кювет.

Так как произвести какие-либо работы автокрану в этом месте проблематично, на место прибыли участники сообщества «Джип Хелп». На момент публикации новости, вытянуть металловоз из кювета пытаются сразу шесть внедорожников. Однако пока у них этого не получается. Водитель большегруза тоже сомневается в успешном исходе операции.

Myslo cледит за развитием событий.

Галерея
Под Тулой шесть джипов пытаются вытянуть самосвал из кювета, Фото: 1
Под Тулой шесть джипов пытаются вытянуть самосвал из кювета, Фото: 2
Под Тулой шесть джипов пытаются вытянуть самосвал из кювета, Фото: 3
Под Тулой шесть джипов пытаются вытянуть самосвал из кювета, Фото: 4
Под Тулой шесть джипов пытаются вытянуть самосвал из кювета, Фото: 5
Под Тулой шесть джипов пытаются вытянуть самосвал из кювета, Фото: 6
Под Тулой шесть джипов пытаются вытянуть самосвал из кювета, Фото: 7
Под Тулой шесть джипов пытаются вытянуть самосвал из кювета, Фото: 8
Под Тулой шесть джипов пытаются вытянуть самосвал из кювета, Фото: 9
Под Тулой шесть джипов пытаются вытянуть самосвал из кювета, Фото: 10
Под Тулой шесть джипов пытаются вытянуть самосвал из кювета, Фото: 11
Под Тулой шесть джипов пытаются вытянуть самосвал из кювета, Фото: 12
Под Тулой шесть джипов пытаются вытянуть самосвал из кювета, Фото: 13
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Авторы: Сергей Стариков, Кристина Вернигорина
Фотограф: Сергей Стариков
вчера, в 20:25 +3
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