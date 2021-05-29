Под Тулой шесть джипов пытаются вытянуть большегруз из кювета: фоторепортаж

Утром 29 мая под мостом, который находится неподалеку от деревни Сергиевское, металловоз улетел с дороги. По предварительной информации, водитель большегруза не рассчитал безопасную для входа в поворот скорость и опрокинулся в кювет.

Так как произвести какие-либо работы автокрану в этом месте проблематично, на место прибыли участники сообщества «Джип Хелп». На момент публикации новости, вытянуть металловоз из кювета пытаются сразу шесть внедорожников. Однако пока у них этого не получается. Водитель большегруза тоже сомневается в успешном исходе операции.

Myslo cледит за развитием событий.