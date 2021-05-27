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«Маленькая страна – Мы есть!» приглашает туляков на День открытых дверей

«Маленькая страна – Мы есть!» приглашает туляков на День открытых дверей

Он приурочен к 15-летию организации и состоится в пятницу, 4 июня.

В июне 2021 года исполняется 15 лет общественной организации «Маленькая страна – Мы есть!». Она была основана родителями, чтобы помочь детям с аутизмом своевременно получить комплексную поддержку. Лекарства от аутизма нет, но есть реабилитация – включение в коллективы сверстников и занятия с высококвалифицированными специалистами.

Все проекты организации направлены на помощь детям, их семьям и информирование общества о проблеме аутизма. В честь этой даты команда НКО приглашает своих друзей и соратников, а также всех желающих – родителей, специалистов, волонтеров и помощников, на День открытых дверей.

Он состоится в пятницу, 4 июня, в Центре для особых детей и подростков с 12.00 до 15.00. Специалисты и родители проведут экскурсию по Центру, «Особым мастерским» и «Тренировочной квартире», расскажут об успехах и неудачах, поделятся планами на будущее.

Адрес: Тула, ул. Болдина, д. 112-Б, телефоны: 8(4872)21-23-70 и 8(953) 193-36-88.

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