Самозанятость и налоги: 16 важных вопросов и ответов от тульского УФНС

Уже почти год в Тульской области действует новый специальный налоговый режим для самозанятых. Что это такое и кому это выгодно? Давайте разбираться вместе.

В Тульской области зарегистрировано около 14 тысяч плательщиков налога на профессиональный доход. С начала года они пополнили бюджет региона примерно на 10,5 млн рублей.

Однако и у тех, кто уже перешёл на новый налоговый режим, и у тех, кто только собирается это сделать, часто возникают вопросы. На самые распространённые из них отвечают специалисты УФНС России по Тульской области.

Что такое «налог на профессиональный доход»?

Законом Тульской области от 29 мая 2020 № 33-ЗТО «О введении в действие в Тульской области специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» на территории Тульской области налог на профессиональный доход был введён с 1 июля 2020 года и будет действовать до 31 декабря 2028 года включительно.

Налог на профессиональный доход — это не дополнительный налог, а новый специальный налоговый режим. Переход на него осуществляется добровольно. У тех налогоплательщиков, которые не перейдут на этот налоговый режим, остается обязанность платить налоги с учетом других систем налогообложения, которые они применяют в обычном порядке.

Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые переходят на новый специальный налоговый режим (самозанятые), могут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке — 4 или 6%. Это позволяет легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность. Ставки зависят от кого налогоплательщик получает доход.

В отношении доходов, полученных от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам, ставка составляет 4%.

В отношении доходов, полученных от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, ставка составляет 6%.

Кто может перейти на специальный налоговый режим?

Это могут сделать физлица и ИП, которые ведут деятельность на территории субъектов РФ, включенных в эксперимент. Выбирая спецрежим для самозанятых, можно заниматься теми видами деятельности, доходы от которых облагаются налогом на профессиональный доход, но без необходимости регистрации в качестве ИП.

К таким видам деятельности, в частности, относятся:

оказание косметических услуг на дому

фото- и видеосъемка на заказ

реализация продукции собственного производства

проведение мероприятий и праздников

юридические консультации и ведение бухгалтерии

удаленная работа через электронные площадки

сдача квартиры в аренду посуточно или на долгий срок

услуги по перевозке пассажиров и грузов

строительные работы и ремонт помещений

Также самозанятыми вправе стать граждане Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии. Налоговый режим они могут применять на тех же условиях, что и граждане России.

Каков алгоритм исчисления и уплаты налога на профессиональный доход?

Сумма налога исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы, а при применении разных ставок — как сумма, полученная в результате сложения сумм налогов, исчисляемых отдельно как соответствующие налоговым ставкам процентные доли соответствующих налоговых баз, с учетом уменьшения соответствующей суммы налога на сумму налогового вычета.

Не позднее 12-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, налоговый орган уведомляет налогоплательщика о сумме налога через мобильное приложение «Мой налог». Не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом необходимо уплатить налог.

Налоговым периодом признается календарный месяц. Первым налоговым периодом признается период времени со дня постановки физического лица на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика до конца календарного месяца, следующего за месяцем, в котором оно поставлено на учет.

Налоговая декларация по налогу в налоговые органы не представляется. Если самозанятый не укладывается в установленный срок, налоговая не позднее 10 календарных дней со дня истечения срока уплаты налога направляет ему требования об уплате налога, а также информацию о мерах по взысканию налога.

Если сумма налога, которую нужно уплатить по итогам налогового периода, не дотягивает до 100 руб., то эта сумма добавляется к сумме налога, подлежащей уплате по итогам следующего налогового периода.

Налогоплательщик может настроить процесс уплаты налога таким образом, чтобы необходимая сумма списывалась с банковского счета. Для этого в мобильном приложении нужно предоставить налоговому органу право на направление в банк соответствующих поручений.

Какие ограничения действуют для применения спецрежима?

При ведении этой деятельности самозанятые не имеют работодателя, с которым заключен трудовой договор. У самозанятых не должно быть наемных работников. К этой категории относятся граждане, получающие доход от своей личной трудовой деятельности.

Максимальный доход не должен превышать 2,4 млн руб. в год, то есть 200 000 руб. в месяц, если распределить этот лимит по месяцам (хотя суммы доходов в месяц могут варьироваться в большую или меньшую сторону, главное — чтобы итоговая сумма за год не превышала 2,4 млн руб.).

Спецрежимом не могут воспользоваться те, кто торгует подакцизными товарами, например, алкоголем или бензином. Также его нельзя применять:

лицам, осуществляющим перепродажу товаров, имущественных прав, за исключением продажи имущества, использовавшегося ими для личных, домашних и (или) иных подобных нужд;

лицам, занимающимся добычей и (или) реализацией полезных ископаемых;

лицам, имеющие работников, с которыми они состоят в трудовых отношениях;

лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров, за исключением лиц, оказывающих услуги по доставке товаров и приему (передаче) платежей за указанные товары (работы, услуги) в интересах других лиц;

лицам, применяющие иные режимы налогообложения, предусмотренные ч. 1 НК РФ, или осуществляющие предпринимательскую деятельность, доходы от которой облагаются НДФЛ, за исключением случаев применения иных режимов налогообложения и исчисления НДФЛ с доходов от предпринимательской деятельности до перехода на указанный специальный налоговый режим.

Что признается местом ведения деятельности самозанятого?

Это место нахождения налогоплательщика при осуществлении деятельности. Физлицо уведомляет налоговую о месте ведения деятельности при переходе на применение спецрежима.

Какие правила действуют в этом случае:

если самозанятый ведет деятельность на территориях нескольких субъектов РФ, то он вправе самостоятельно выбрать субъект, на территории которого им ведется деятельность;

место ведения деятельности можно менять только один раз в календарный год;

если самозанятый прекращает вести деятельность на территории выбранного субъекта, то он для целей применения спецрежима выбирает другой субъект, включенный в эксперимент, на территории которого им ведется деятельность, не позднее окончания месяца, следующего за месяцем такого прекращения;

при изменении места ведения деятельности физлицо считается ведущим деятельность на территории другого субъекта начиная с месяца, в котором он выбрал этот субъект.

От каких налогов освобождены самозанятые?

Физлица: от НДФЛ, в отношении доходов, являющихся объектом налогообложения налогом на профессиональный доход;

ИП, применяющие специальный налоговый режим: от НДФЛ с доходов, которые облагаются налогом на профессиональный доход, от НДС (исключение:НДС, подлежащий уплате при ввозе товаров на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией), от фиксированных страховых взносов (однако на других спецрежимах страховые взносы уплачиваются даже при отсутствии дохода).

Если дохода в течение налогового периода нет, то нет и никаких обязательных или фиксированных платежей. При этом самозанятые участвуют в системе обязательного медицинского страхования, поэтому могут рассчитывать на бесплатную медицинскую помощь.

Как стать налогоплательщиком налога на профессиональный доход?

Чтобы использовать новый специальный налоговый режим, нужно пройти регистрацию и получить подтверждение. Без регистрации применение налогового режима и формирование чеков невозможно.

Регистрация в приложении «Мой налог» занимает несколько минут. Заполнять заявление на бумаге и посещать инспекцию не нужно. Доступны несколько способов:

с использованием паспорта для сканирования и проверки, а также фотографии, которую можно сделать прямо на камеру смартфона;

c использованием ИНН и пароля, которые используются для доступа в личный кабинет физлица на сайте nalog.ru;

с помощью учетной записи Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Также налогоплательщик может зарегистрироваться, обратившись в уполномоченные банки, а при отсутствии смартфона — работать через вэб-версию приложения «Мой налог».

Способы регистрации:

1. Бесплатное мобильное приложение «Мой налог«

2. Кабинет налогоплательщика «Налога на профессиональный доход» на сайте ФНС России

3. Уполномоченные банки

4. С помощью учетной записи Единого портала государственных и муниципальных услуг

Регистрация занимает несколько минут. Заполнять заявление на бумаге не нужно. При регистрации в приложении «Мой налог» понадобится только паспорт для сканирования и проверки, а также фотография, которую можно сделать прямо на камеру смартфона.

Как самозанятому сняться с учета?

Снятие с учета возможно по двум причинам:

если физлицо отказывается применять спецрежим;

если физлицо перестает удовлетворять требованиям ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ, то есть попадает в список тех, кто не вправе применять специальный налоговый режим. В этом случае налоговая снимает налогоплательщика с учета по собственной инициативе, без заявления, и уведомляет его об этом через приложение «Мой налог».

В случае, когда физлицо отказывается применять спецрежим, от него требуется заявление. Дата снятия с учета — это дата направления в налоговый орган заявления о снятии с учета. О снятии с учета налоговая так же предупреждает через приложение «Мой налог» — не позднее дня, следующего за днем направления налогоплательщиком соответствующего заявления.

После снятия с учета в налоговой физлицо вправе повторно встать на учет при отсутствии недоимки по налогу, задолженности по пеням и штрафам по налогу.

Каков объект налогообложения у самозанятых?

Под объектом налогообложения подразумеваются доходы от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав).

При этом есть целый перечень доходов, которые не признаются объектом налогообложения:

получаемые в рамках трудовых отношений;

от продажи недвижимого имущества, транспортных средств;

от передачи имущественных прав на недвижимое имущество (за исключением аренды (найма) жилых помещений);

государственных и муниципальных служащих, за исключением доходов от сдачи в аренду (наем) жилых помещений;

от продажи имущества, использовавшегося налогоплательщиками для личных, домашних и (или) иных подобных нужд;

от реализации долей в уставном (складочном) капитале организаций, паев в паевых фондах кооперативов и паевых инвестиционных фондах, ценных бумаг и производных финансовых инструментов;

от ведения деятельности в рамках договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) или договора доверительного управления имуществом;

от оказания (выполнения) физическими лицами услуг (работ) по гражданско-правовым договорам при условии, что заказчиками услуг (работ) выступают работодатели указанных физических лиц или лица, бывшие их работодателями менее двух лет назад;

от деятельности, указанной в п. 70 ст. 217 НК РФ, полученные лицами, состоящими на учете в налоговом органе в соответствии с п. 7 ст. 83 НК РФ;

от уступки (переуступки) прав требований;

в натуральной форме;

от арбитражного управления, от деятельности медиатора, оценочной деятельности, деятельности нотариуса, занимающегося частной практикой, адвокатской деятельности.

Каков порядок признания доходов у самозанятых?

Дата получения доходов от реализации товаров или услуг — это дата получения соответствующих денежных средств или дата поступления денежных средств на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц.

При реализации налогоплательщиком товаров или услуг на основании договоров поручения, договоров комиссии или агентских договоров с участием посредника в расчетах доход считается полученным налогоплательщиком в последний день месяца получения посредником денежных средств.

ИП, которые ранее применяли другие спецрежимы, не признают в составе доходов при исчислении налога доходы от реализации товаров или услуг, оплата (частичная оплата) которых произведена после перехода на специальный налоговый режим для самозанятых, в случае, если указанные доходы подлежат учету при налогообложении в соответствии с иными специальными налоговыми режимами в период до перехода на уплату налога.

Какая налоговая база и какой налоговый период?

Налоговая база — это денежное выражение дохода, полученного от реализации товаров или услуг, который является объектом налогообложения. Она определяется отдельно по видам доходов, в отношении которых установлены различные налоговые ставки.

В целях определения налоговой базы доходы учитываются нарастающим итогом с начала налогового периода.

В случае возврата налогоплательщиком сумм, ранее полученных в счет оплаты (предварительной оплаты) товаров или услуг, на сумму возврата уменьшаются доходы того налогового периода, в котором получен доход.

Налогоплательщик может корректировать ранее переданные сведения о сумме расчетов, приводящих к завышению сумм налога, в следующих случаях:

если производится возврат денежных средств, полученных в счет оплаты (предварительной оплаты) товаров или услуг;

если сведения введены неправильно.

Сумма излишне уплаченного налога подлежит зачету в счет предстоящих платежей налогоплательщика, погашения недоимки, задолженности по пеням и штрафам за налоговые правонарушения только по налогу на профессиональный доход или подлежит возврату в порядке, предусмотренном ст. 78 НК РФ. Налоговый период — календарный месяц.

Как перейти на налог на профессиональный доход с других спецрежимов?

Разъяснения по этому вопросу даются в Письме ФНС от 26.12.2018 № СД-4−3/25577.

ИП на УСН, ЕСХН, ЕНВД могут перейти на уплату налога для самозанятых, уведомив об этом налоговую в течение месяца с даты регистрации в качестве плательщика этого налога.

Перейти на вышеуказанные спецрежимы можно в случае утраты права на применение налога на профессиональный доход. Для этого нужно уведомить налоговую в течение 20 календарных дней с даты снятия с учета в качестве плательщика этого налога.

Есть ли поддержка самозанятых в период пандемии?

С 1 июня 2020 года всем самозанятым в мобильном приложении «Мой налог» производится начисление дополнительного налогового бонуса в размере 12 130 руб. Его еще называют налоговым капиталом или дополнительным налоговым вычетом.

Правительство пообещало, что налоговый капитал будет предоставляться не только всем зарегистрированным плательщикам налога на профессиональный доход, но и тем, кто будет регистрироваться в 2020 году.

Еще самозанятым пообещали перечислить на карты субсидию в виде уплаченного за 2019 года налога. Чтобы ее получить, надо привязать карту к приложению «Мой налог». Никаких заявлений при этом подавать не нужно.

Куда пойдут деньги от уплаты налога?

Они будут поступать в региональный бюджет по месту осуществления деятельности. Регионы смогут распределить их и направить часть доходов в муниципалитеты.

Где регистрироваться самозанятому, если он осуществляет деятельность в нескольких регионах?

Он может выбрать наиболее удобный для него регион для регистрации. во всех регионах регистрироваться не надо.

Разъяснения по этому вопросу также дано в Письме ФНС РФ от 21.02.2019 № СД-4−3/3012.

О льготе, предусмотренной для компаний, приобретающих товары у самозанятых или пользующихся их услугами. Как именно это будет работать?

Законом предусмотрено, что выплаты организациями или ИП физическим лицам-налогоплательщикам налога на профессиональный доход за реализуемые товары, работы, услуги, учитываемые в налоговой базе, не признаются объектом обложения страховыми взносами. Таким образом, корпоративные налогоплательщики получат возможность снижать базу по обложению страховыми взносами при приобретении товаров (работ, услуг) у самозанятых.

Имеют ли право самозанятые на налоговый вычет?

Плательщики налога на профессиональный доход имеют право на уменьшение суммы налога на сумму налогового вычета в размере не более 10 000 руб., рассчитанную нарастающим итогом.

Сумма налогового вычета, на которую может быть уменьшена сумма налога, определяется:

в отношении налога, исчисленного по налоговой ставке, указанной в п. 1 ст. 10 Закона о самозанятых, сумма налогового вычета определяется как соответствующая налоговой ставке в размере 1% от дохода;

в отношении налога, исчисленного по налоговой ставке, указанной в п. 2 ст. 10 Закона о самозанятых, сумма налогового вычета определяется как соответствующая налоговой ставке в размере 2% от дохода.

Уменьшение суммы налога на сумму налогового вычета осуществляется налоговым органом самостоятельно.

Клиенты самозанятых могут требовать у них чеки за услуги и товары. Как самозанятые будут выпускать чеки?

Самозанятым не понадобятся кассовые аппараты. ФНС разработала приложение-кассу («Мой налог»), через которое самозанятые могут встать на учет, проводить платежи, получать электронные чеки, отчислять налоги. Данные о легализации дохода будут передаваться автоматически в налоговые органы.

Самозанятый просто привяжет карту своего банка-партнера в мобильном приложении смартфона, и налог спишется автоматически.

Каждому вновь зарегистрировавшемуся физическому лицу система предоставит налоговый вычет от государства в размере 10 000 руб., которыми можно заплатить первые налоги.

Организации и ИП, применяющие общий режим налогообложения, УСН или ЕСХН, при определении налоговой базы не учитывают расходы, связанные с приобретением товаров (работ, услуг) у самозанятых при отсутствии чека. Данная норма может свидетельствовать об упрощенном порядке подтверждения расходов организации или ИП на приобретаемые у самозанятых товары, работы, услуги.