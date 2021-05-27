В Щекинском районе 10 дней ищут пропавшего пенсионера

62-летний Николай Кочкин ушёл из дома 16 мая, о его местонахождении ничего не известно.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 62-летнего Николая Кочкина, который 16 мая ушёл из дома в пос. Первомайский Щекинского района и не вернулся.

Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Особые приметы: седая борода. Во что был одет пропавший, неизвестно.