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В Щекинском районе 10 дней ищут пропавшего пенсионера

В Щекинском районе 10 дней ищут пропавшего пенсионера

62-летний Николай Кочкин ушёл из дома 16 мая, о его местонахождении ничего не известно.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 62-летнего Николая Кочкина, который 16 мая ушёл из дома в пос. Первомайский Щекинского района и не вернулся.

Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Особые приметы: седая борода. Во что был одет пропавший, неизвестно.

Видели этого человека? Звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(953)427-55-33 или 112.

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Тульская областьЩекинский район
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