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Представители тульского правительства посетили шахту на глубине 130 м
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Представители тульского правительства посетили шахту на глубине 130 м

26 мая на территории КНАУФ в Новомосковске состоялась встреча делегации компании с представителями экономического блока правительства.

Генеральный партнер «Кнауф Груп» Манфред Грундке представил новые проекты по развитию горнодобывающего комплекса ООО «КНАУФ ГИПС Новомосковск». Помимо совершенствования технологических процессов их цель — повышение экологичности и безопасности производства, дальнейшее улучшение условий труда.

До 2023 года планируется построить магистральный конвейер подачи гипсового камня. Сумма инвестиций составит 900 млн рублей. В 2022 году до полномасштабного запуска магистрального конвейера в шахте предполагается завершить обустройство комплекса погрузки гипсового камня в железнодорожные вагоны. Бюджет проекта — 180 млн рублей.

Также сегодня на базе ООО «КНАУФ ГИПС Новомосковск» действует опытное производство систем для модульного домостроения. Всего здесь до 2022 года предполагается создать 50 рабочих мест. Объем инвестиций в здание и оборудование для модульного производства должен составить 55 млн рублей. Предлагаемые «КНАУФ» решения могут быть применены в строительстве фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в регионе.

Участники встречи посетили шахту, добыча в которой ведется на глубине более 130 метров. После последней модернизации эта шахта была признана самой совершенной в мире.
 
Первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин выразил компании признательность за то, что более 25 лет назад она выбрала регион открытия крупнейшей шахты по добыче гипсового камня, и заверил, что регион окажет компании максимальное содействие в реализации инвестпроектов.

 
 
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Представители тульского правительства посетили шахту на глубине 130 м , Фото: 1
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