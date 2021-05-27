Представители тульского правительства посетили шахту на глубине 130 м
26 мая на территории КНАУФ в Новомосковске состоялась встреча делегации компании с представителями экономического блока правительства.
Генеральный партнер «Кнауф Груп» Манфред Грундке представил новые проекты по развитию горнодобывающего комплекса ООО «КНАУФ ГИПС Новомосковск». Помимо совершенствования технологических процессов их цель — повышение экологичности и безопасности производства, дальнейшее улучшение условий труда.
До 2023 года планируется построить магистральный конвейер подачи гипсового камня. Сумма инвестиций составит 900 млн рублей. В 2022 году до полномасштабного запуска магистрального конвейера в шахте предполагается завершить обустройство комплекса погрузки гипсового камня в железнодорожные вагоны. Бюджет проекта — 180 млн рублей.
Также сегодня на базе ООО «КНАУФ ГИПС Новомосковск» действует опытное производство систем для модульного домостроения. Всего здесь до 2022 года предполагается создать 50 рабочих мест. Объем инвестиций в здание и оборудование для модульного производства должен составить 55 млн рублей. Предлагаемые «КНАУФ» решения могут быть применены в строительстве фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в регионе.