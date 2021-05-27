Не слипнется: кимовский рецидивист украл шоколада почти на 7000 рублей

В Кимовске сотрудники полиции установили подозреваемого в краже. В дежурную часть обратился сотрудница одного из сетевых супермаркетов. Женщина рассказала, что из торгового зала были украдены шоколадки на общую сумму 6869 рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, раскрыть хищение помогли записи с камер видеонаблюдения. Неуёмным сладкоежкой оказался 48-летний нигде не работающий и ранее судимый местный житель. Он задержан, похищенный товар изъят. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».