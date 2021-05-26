В Туле определили победителей проекта «Арт-Профи Форум-2021»

Фото: пресс-служба администрации Тулы

«Арт-профи форум» прошёл в Туле уже в 12-й раз. За время существования проект превратился в комплексную общероссийскую программу для учащихся средних профессиональных учебных заведений.

Цель «Арт-профи форума» – повысить престиж рабочих профессий и специальностей посредством творческой реализации студентов. Учредители проекта – министерство образования Тульской области, администрация города Тулы, тульская областная организация «Российский Союз Молодежи» и молодежный многопрофильный центр «Родина».

В этом году в семи номинациях выступили 184 человека – рекордное количество участников. Проект прошёл в двух этапах – очном и заочном. Механики, повара, электрики, машинисты, юристы и многие другие ярко заявили о своей профессии в стихах, песнях, танцах и сценических выступлениях. Затем члены жюри определили победителей в каждой номинации.

список победителей

Номинация «Арт-Профи – слоган»

1 место – Андрей Гвоздков, ГПОУ ТО «Новомосковский строительный колледж»,

2 место – Вероника Дмитриева, ГПОУ ТО «Техникум технологий пищевых производств»,

2 место – Анастасия Войлокова, ГПОУ ТО «Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса»,

3 место – Максим Бармашов, ГПОУ ТО «Техникум железнодорожного транспорта им. Б. Ф. Сафонова» (Узловая),

3 место – Анастасия Овчинникова, ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж им. И. С. Ефанова»,

Номинация «Арт-Профи – мерч»

1 место – Анастасия Юдина, ГПОУ ТО «Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса»,

1 место – Злата Анфалова, ГПОУ ТО «Новомосковский строительный колледж»,

2 место – Владимир Белик, ГПОУ ТО «Техникум железнодорожного транспорта им. Б. Ф. Сафонова» (Узловая),

3 место – Николай Синицын, ГПОУ ТО «Алексинский машиностроительный техникум»,

Номинация «Арт-Профи – плакат»

1 место – Анна Помогаева, ГПОУ ТО «Тульский государственный технологический колледж»,

1 место – Данила Шпик, ГПОУ ТО «Техникум железнодорожного транспорта им. Б. Ф. Сафонова» (Узловая),

2 место – Алина Пенькова, ГПОУ ТО «Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса»,

3 место – Юлия Золотова, ГПОУ ТО «Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса»,

Номинация «Арт-Профи – фильм»

1 место – Дмитрий Козлов, ГПОУ ТО «Техникум железнодорожного транспорта им Б. Ф. Сафонова» (Тула),

1 место – Анатолий Новиков, ГПОУ ТО «Техникум технологий пищевых производств»,

2 место – Дарья Сорокина, ГПОУ ТО «Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса»,

2 место – Алена Лукиных, ГПОУ ТО «Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса» (Тула),

3 место – Екатерина Мельникова, Дарья Федотова, ГПОУ ТО «Новомосковский политехнический колледж»,

Номинация «Арт-Профи – ролик»

1 место – Данила Жабин, ГПОУ ТО «Алексинский машиностроительный техникум»,

1 место – Оксана Зажигаева, ГПОУ ТО «Новомосковский строительный колледж»,

2 место – ГПОУ ТО «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий»,

3 место – Александра Полякова, ГПОУ ТО «Новомосковский технологический колледж»,

3 место – Анастасия Никулина, ГПОУ ТО «Новомосковский строительный колледж»,

Номинация «Творческий конкурс рекламы-презентации профессий»

1 место – ГПОУ ТО «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий»,

2 место – ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» им. И. А. Стебута»,

3 место – ГПОУ ТО «Техникум железнодорожного транспорта им. Б.Ф. Сафонова» (Тула),

Номинация «Конкурс песен о профессиях»

1 место – Юлия Гречишкина, ГПОУ ТО «Богородицкий политехнический колледж»,

2 место – Матвей Иванов, ГПОУ ТО «Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса. Белевское отделение»,

2 место – ЧУ ПО «Юридический полицейский колледж»,

Номинация «Народный любимчик»

ГПОУ ТО «Техникум железнодорожного транспорта им. Б. Ф. Сафонова» (Узловая),

Гран-при «Арт-Профи Форум – 2021»

ГПОУ ТО «Техникум железнодорожного транспорта им. Б. Ф. Сафонова» (Тула).