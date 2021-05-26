В Туле определили победителей проекта «Арт-Профи Форум-2021»
Финальный концерт состоялся в молодежном многопрофильном центре «Родина».
«Арт-профи форум» прошёл в Туле уже в 12-й раз. За время существования проект превратился в комплексную общероссийскую программу для учащихся средних профессиональных учебных заведений.
Цель «Арт-профи форума» – повысить престиж рабочих профессий и специальностей посредством творческой реализации студентов. Учредители проекта – министерство образования Тульской области, администрация города Тулы, тульская областная организация «Российский Союз Молодежи» и молодежный многопрофильный центр «Родина».
В этом году в семи номинациях выступили 184 человека – рекордное количество участников. Проект прошёл в двух этапах – очном и заочном. Механики, повара, электрики, машинисты, юристы и многие другие ярко заявили о своей профессии в стихах, песнях, танцах и сценических выступлениях. Затем члены жюри определили победителей в каждой номинации.
Номинация «Арт-Профи – слоган»
1 место – Андрей Гвоздков, ГПОУ ТО «Новомосковский строительный колледж»,
2 место – Вероника Дмитриева, ГПОУ ТО «Техникум технологий пищевых производств»,
2 место – Анастасия Войлокова, ГПОУ ТО «Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса»,
3 место – Максим Бармашов, ГПОУ ТО «Техникум железнодорожного транспорта им. Б. Ф. Сафонова» (Узловая),
3 место – Анастасия Овчинникова, ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж им. И. С. Ефанова»,
Номинация «Арт-Профи – мерч»
1 место – Анастасия Юдина, ГПОУ ТО «Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса»,
1 место – Злата Анфалова, ГПОУ ТО «Новомосковский строительный колледж»,
2 место – Владимир Белик, ГПОУ ТО «Техникум железнодорожного транспорта им. Б. Ф. Сафонова» (Узловая),
3 место – Николай Синицын, ГПОУ ТО «Алексинский машиностроительный техникум»,
Номинация «Арт-Профи – плакат»
1 место – Анна Помогаева, ГПОУ ТО «Тульский государственный технологический колледж»,
1 место – Данила Шпик, ГПОУ ТО «Техникум железнодорожного транспорта им. Б. Ф. Сафонова» (Узловая),
2 место – Алина Пенькова, ГПОУ ТО «Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса»,
3 место – Юлия Золотова, ГПОУ ТО «Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса»,
Номинация «Арт-Профи – фильм»
1 место – Дмитрий Козлов, ГПОУ ТО «Техникум железнодорожного транспорта им Б. Ф. Сафонова» (Тула),
1 место – Анатолий Новиков, ГПОУ ТО «Техникум технологий пищевых производств»,
2 место – Дарья Сорокина, ГПОУ ТО «Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса»,
2 место – Алена Лукиных, ГПОУ ТО «Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса» (Тула),
3 место – Екатерина Мельникова, Дарья Федотова, ГПОУ ТО «Новомосковский политехнический колледж»,
Номинация «Арт-Профи – ролик»
1 место – Данила Жабин, ГПОУ ТО «Алексинский машиностроительный техникум»,
1 место – Оксана Зажигаева, ГПОУ ТО «Новомосковский строительный колледж»,
2 место – ГПОУ ТО «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий»,
3 место – Александра Полякова, ГПОУ ТО «Новомосковский технологический колледж»,
3 место – Анастасия Никулина, ГПОУ ТО «Новомосковский строительный колледж»,
Номинация «Творческий конкурс рекламы-презентации профессий»
1 место – ГПОУ ТО «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий»,
2 место – ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» им. И. А. Стебута»,
3 место – ГПОУ ТО «Техникум железнодорожного транспорта им. Б.Ф. Сафонова» (Тула),
Номинация «Конкурс песен о профессиях»
1 место – Юлия Гречишкина, ГПОУ ТО «Богородицкий политехнический колледж»,
2 место – Матвей Иванов, ГПОУ ТО «Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса. Белевское отделение»,
2 место – ЧУ ПО «Юридический полицейский колледж»,
Номинация «Народный любимчик»
ГПОУ ТО «Техникум железнодорожного транспорта им. Б. Ф. Сафонова» (Узловая),
Гран-при «Арт-Профи Форум – 2021»
ГПОУ ТО «Техникум железнодорожного транспорта им. Б. Ф. Сафонова» (Тула).