Театральный фестиваль «Толстой» в этом году пройдёт в Хабаровске

Фото из архива MySlo

И в Ясной Поляне, разумеется, тоже! С 24 по 27 июня там покажут более 20 спектаклей.

В музее-усадьбе Л. Н. Толстого в Хамовниках на пресс-конференции была объявлена программа Пятого международного театрального фестиваля под открытым небом «Толстой». В этом году фестиваль впервые пройдёт под эгидой Комиссии по делам ЮНЕСКО.

В программе фестиваля, который состоится в год столетия музея «Ясная Поляна», – работы разных форматов: от традиционной драмы до хореографии и постановок сайт-специфик. Несколько проектов ведущие режиссеры и драматурги России создали специально для фестиваля.

Спектакли будут показаны в пространстве усадьбы Льва Толстого под открытым небом: это и главная сцена на восемьсот человек, и малая сцена, расположенная неподалеку от дома Толстого, сцена в Яблоневом саду, и площадка на холме.

В фестивале примут участие театры из 10 российских регионов, будет показано более 20 постановок. Впервые фестивальные события не ограничатся Тульской областью, а пройдут также в Перми, Уфе и Хабаровске.