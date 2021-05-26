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Театральный фестиваль «Толстой» в этом году пройдёт в Хабаровске
Фото из архива MySlo

Театральный фестиваль «Толстой» в этом году пройдёт в Хабаровске

И в Ясной Поляне, разумеется, тоже! С 24 по 27 июня там покажут более 20 спектаклей.

В музее-усадьбе Л. Н. Толстого в Хамовниках на пресс-конференции была объявлена программа Пятого международного театрального фестиваля под открытым небом «Толстой». В этом году фестиваль впервые пройдёт под эгидой Комиссии по делам ЮНЕСКО.

В программе фестиваля, который состоится в год столетия музея «Ясная Поляна», – работы разных форматов: от традиционной драмы до хореографии и постановок сайт-специфик. Несколько проектов ведущие режиссеры и драматурги России создали специально для фестиваля.

Спектакли будут показаны в пространстве усадьбы Льва Толстого под открытым небом: это и главная сцена на восемьсот человек, и малая сцена, расположенная неподалеку от дома Толстого, сцена в Яблоневом саду, и площадка на холме.

В фестивале примут участие театры из 10 российских регионов, будет показано более 20 постановок. Впервые фестивальные события не ограничатся Тульской областью, а пройдут также в Перми, Уфе и Хабаровске.

Полную программу можно найти на сайте. Продажа билетов стартует 1 июня.

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вчера, в 22:33 +1
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Тульская областьЯсная Поляна
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