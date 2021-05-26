Туляки в торговых центрах могут проголосовать за облик общественных пространств

В Тульской области продолжается голосование за облик общественных пространств, которые будет благоустроены в рамках программы «Формирование современной городской среды» в 2022 году. До31 мая принять участие в нем может любой гражданин России в возрасте от 14 лет.

Тулякам предлагают выбрать один из дизайн-проектов благоустройства общественного пространства «Молодежный бульвар», расположенного в районе дома №87 по ул. Октябрьской.

Отдать свой голос можно и во время шоппинга. В четырех торгово-развлекательных центрах Тулы работают волонтеры. В их руках планшеты, с которых можно здесь и сейчас проголосовать за понравившийся дизайн-проект Молодежного бульвара.

София Карпачева, волонтер:

–Волонтеры работают каждый день с 17.00 до 21.00 в ТРЦ «Макси», ТРЦ «Гостиный двор», ТРЦ «Сарафан» и ТЦ «Утюгъ». Мы подходим к людям и рассказываем о возможности голосования. Каждый волонтер общается примерно с 50 людьми в день. Многие соглашаются и с удовольствием высказывают свое мнение о будущем областного центра. Мы предлагаем два варианта дизайна, но некоторые делятся и своими идеями, их мы передаем в штаб.

Для того, чтобы проголосовать не нужен даже паспорт. Всё, что необходимо – это телефон в руке, на который придет код подтверждения.

Николь Цинколенко:

– Когда выбирала проект, обращала внимание на то, что подойдет для семей с детьми и пенсионеров, потому что они много времени проводят в общественных пространствах. Важно, чтобы им было комфортно там. До того, как встретила волонтера в ТРЦ «Макси» даже не знала о голосовании. Но отдать свой голос за будущее города очень важно. Это нужно, в первую очередь, нам самим.

Также проголосовать можно до 31 мая на платформе za.gorodsreda.ru и на сайте «Госуслуги».

Выбрать общественные территории и следить за реализацией победивших проектов можно на сайте проекта. Авторизоваться необходимо через номер телефона, либо на сайте Госуслуги.