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30 мая в Туле на нескольких улицах перекроют движение транспорта

30 мая в Туле на нескольких улицах перекроют движение транспорта

В областной столице состоится забег «Тульский марафон».

30 мая с 00.00 до 16.00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств по ул. Первомайской на участке от ул. Фридриха Энгельса до ул. Дмитрия Ульянова, по ул. Дмитрия Ульянова на участке от ул. Первомайской до площади 50-й Армии.

Кроме того, на этих же улицах с 8.00 до 16.00 будет ограничено движение.

На это время общественный транспорт изменит схему движения.

Автобусы:


м-та

Наименование маршрута

Схема движения

11

завод РТИ —

пос. Октябрьский

ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. 9 Мая — пр. Ленина — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Судейского — ул. Речная — Октябрьский 29-й проезд — ул. Карпова — ул. Кобзева- ул. Карпова — Октябрьский 29-й проезд — ул. Речная — ул. Судейского — ул. Октябрьская — ул. Советская — пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Оружейная

12

Завод РТИ — Птицефабрика «Тульская»

ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. 9 Мая — пр. Ленина — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Кирова — ул. Каракозова — ул. Индустриальная — Веневское шоссе- ул. Индустриальная — ул. Каракозова — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — ул. Советская — пр. Ленина — ул. 9 Мая -ул. Оружейная

26

пос. Скуратово
(пос. Западный)
мкр. Петровский

Скуратово (пос. Западный) — пос. Горняк — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Советская — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. Болотова — ул. Кабакова — ул. Тихмянова — (ул. Полюсная) — 18-й проезд — ул. Маршала Жукова — Одоевское шоссе — мкрн. Петровский

40

Завод РТИ — д. Бежка

ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Мира — пр-т Ленина — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Калинина — ул. Шухова — ул. Кутузова — ул. Газовая — ул. Павлика Морозова — Епифанское шоссе

38

пос. Мясново (завод Торгового оборудования) — пос. Басово-Прудный

завод Торгового оборудования — Ханинский пр-д — ул. Маршала Жукова — ул. Полюсная — ул. Кабакова (18-ый пр-д Мясново) — ул. Тихмянова — ул. Чмутова — ул. Ф. Смирнова — Красноармейский пр. — ул. Советская — пр-т Ленина — ул. Скуратовская — пр-д Энергетиков — ул. Центральная

Маршрутки:


м-та

Наименование маршрута

Схема движения

54

пос. Ивановские дачи — Московский вокзал — пос. Ивановские дачи

ул. Трудовая — ул. Советская — ул. Шоссейная — пр-т Ленина — ул. Советская — Красноармейский пр-т — ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская — пр-т Ленина — ул. Шоссейная — ул. Советская — ул. Трудовая

58

Завод РТИ — пос. Октябрьский

(18 проезд)

ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Мира — пр-т Ленина — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Судейского — ул. Речная — Октябрьский 29-ый проезд — ул. Карпова- Октябрьский 29-й проезд — ул. Речная — ул. Судейского — ул. Октябрьская — ул. Советская — пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Оружейная

Троллейбусы:


м-та

Наименование маршрута

Схема движения

4

ст. Южная — пос. Горелки

 

пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Болдина — пл. 50-й Армии

5

Московский вокзал — ст. Южная

пр. Ленина — ул. Советская — Красноармейский пр- ул. Путейская
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:30 +2
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