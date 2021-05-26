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Директора департамента здравоохранения Тульской области ищут по объявлению

Директора департамента здравоохранения Тульской области ищут по объявлению

Открытая вакансия появилась на сайте объявлений о работе.

У работодателя из Тулы появилась довольно редкая для местного рынка труда вакансия в госсекторе. В правительство региона ищут директора департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области. Объявление опубликовано на сайте SuperJob.

По информации Myslo, Елена Дурнова, возглавлявшая ранее департамент, освободила должность в апреле 2021 года.

При приёме на данную позицию требуется опыт работы от 3-х лет и наличие высшего образования. На такой работе предполагается полная занятость, а также возможен ненормированный рабочий день.

Работодатель обещает оклад от 100 до 125 тыс. рублей в месяц за добросовестное выполнение своих должностных обязанностей таким сотрудником.

В основные обязанности будущего сотрудника входит:

«организация деятельности данного департамента, организация разработки и обеспечение реализации программ по вопросам развития медицинского обеспечения, профилактике заболеваний, лекарственному обеспечению; участие в реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения».

Также такому специалисту предстоит «организация проведения мониторинга и анализа смертности населения; организация вакцинопрофилактики инфекционных заболеваний взрослого и детского населения; организация, методическое руководство и контроль оказания онкологической помощи; организация, методическое руководство и контроль медицинской реабилитации граждан, в том числе с ограниченными возможностями; организация, методическое руководство и контроль оказания паллиативной помощи, в том числе детям; организация и осуществление методического руководства акушерско-гинекологической службы».

Помимо этого, в ведение такого сотрудника будет входить «контроль за обеспечением лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, иммунобиологическими препаратами и дезинфекционными средствами государственных учреждений подведомственных министерству».

Среди обширного списка требований значатся: «высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры по укрупненной группе специальностей, направлений подготовки «Науки о здоровье и профилактическая медицина», «Клиническая медицина». В качестве желаемого опыта указано «не менее четырех лет стажа гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки». Среди необходимых знаний будущему сотруднику нужно иметь: «знание порядка оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи; знание законодательства об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации; знание перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи; знание порядков и стандартов медицинской помощи; знание законодательства об организации оказания первичной медико-санитарной помощи; знание правил клинического использования донорской крови и (или) ее компонентов; знание законодательства о наркотических средствах и психотропных веществах; знание санитарно-эпидемиологических требований к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность; знание Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг; знание законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; знание законодательства о работе с обращениями граждан; знание законодательства об обработке персональных данных; умение выстраивать процессы и находить возможности для их улучшения».

Также работодатель хочет видеть в будущем директоре «активную жизненную позицию и инициативность; способность работать в режиме многозадачности; нацеленность на результат; стрессоустойчивость; самоорганизованность, ответственность».

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:09 0
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