Официально: Алексей Марушкин покинул пост руководителя «Тулгорэлектротранса»

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Об этом стало известно на оперативном совещании администрации Тулы.

Алексей Марушкин всё же покинул пост руководителя «Тулгорэлектротранса». Такая информация появилась еще на прошлой неделе, а сегодня ее официально подтвердили на оперативном совещании администрации Тулы. Он написал заявление на увольнение с 24 мая.

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев вручил Марушкину медаль за вклад в развитие транспорта и дорожного хозяйства.

Напомним, Алексей Марушкин занимал пост главы «Тулгорэлектротранса» с декабря 2017 года.