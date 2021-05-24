новости
новости
Регистрация
Официально: Алексей Марушкин покинул пост руководителя «Тулгорэлектротранса»
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Официально: Алексей Марушкин покинул пост руководителя «Тулгорэлектротранса»

Об этом стало известно на оперативном совещании администрации Тулы.

Алексей Марушкин всё же покинул пост руководителя «Тулгорэлектротранса». Такая информация появилась еще на прошлой неделе, а сегодня ее официально подтвердили на оперативном совещании администрации Тулы. Он написал заявление на увольнение с 24 мая.

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев вручил Марушкину медаль за вклад в развитие транспорта и дорожного хозяйства.

Напомним, Алексей Марушкин занимал пост главы «Тулгорэлектротранса» с декабря 2017 года.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:00 +5
Другие статьи по темам
Люди
Алексей Марушкин
Место
Тула
Прочее
Тулгорэлектротранс
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В суде бывший министр Артур Контрабаев заявил, что не понял сути обвинения
В суде бывший министр Артур Контрабаев заявил, что не понял сути обвинения
Кредит на миллион и разбитое сердце: в Туле судят брачного афериста из Нигерии
Кредит на миллион и разбитое сердце: в Туле судят брачного афериста из Нигерии
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.