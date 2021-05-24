Фото пресс-службы администрации Тулы.
Официально: Алексей Марушкин покинул пост руководителя «Тулгорэлектротранса»
Об этом стало известно на оперативном совещании администрации Тулы.
Алексей Марушкин всё же покинул пост руководителя «Тулгорэлектротранса». Такая информация появилась еще на прошлой неделе, а сегодня ее официально подтвердили на оперативном совещании администрации Тулы. Он написал заявление на увольнение с 24 мая.
Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев вручил Марушкину медаль за вклад в развитие транспорта и дорожного хозяйства.
Напомним, Алексей Марушкин занимал пост главы «Тулгорэлектротранса» с декабря 2017 года.
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