Кредит на миллион и разбитое сердце: в Туле судят брачного афериста из Нигерии
Африканец обманул 46-летнюю доверчивую тулячку, обещав жениться. А сам хотел только денег!
В Центральный районный суд города Тулы поступило уголовное дело в
отношении О., обвиняемого в совершении мошенничества группой лиц по
предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
В ходе следствия установлено, что 34-летний гражданин Республики Нигерия и неустановленное следствием лицо разместили на сайте знакомств анкету от вымышленного лица иностранного государства. И познакомились с жительницей Тулы. В мае 2020 года они переписывались с тулячкой от имени вымышленного американского военнослужащего (О. представился иностранным военным, выполняющим международную миссию в Афганистане).
Говорил, что вдовец, что у него возникли чувства к ней, и он желает создать с ней семью.
На протяжении месяца пара общалась в мессенджере на английском языке через онлайн-переводчик.
Мужчина сообщил, что скоро собирается демобилизоваться, и за время службы у него набралась крупная сумма в иностранной валюте. Он предложил женщине помочь ему переправить деньги в Россию.
Как выяснилось, он не имеет никакого отношения к военной службе, а при знакомстве с потерпевшей использовал чужую фотографию.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк комментировала:
Ирина Волк
- Позже по электронной почте с зарубежного домена женщине поступили инструкции, как она должна получить деньги. Для этого якобы было необходимо финансово отблагодарить лиц, которые не будут досматривать дипломатическую почту с денежными средствами. Потерпевшая взяла кредит в банке и совершила три платежа на сумму 1 миллион 170 тысяч рублей. После этого общение со стороны жениха прекратилось. Тулячка, поняв, что стала жертвой брачной аферы, обратилась в полицию.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по Тульской области установили личность злоумышленника и задержали его в Москве.
В отношении обвиняемого О. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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