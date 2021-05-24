Кредит на миллион и разбитое сердце: в Туле судят брачного афериста из Нигерии

- Позже по электронной почте с зарубежного домена женщине поступили инструкции, как она должна получить деньги. Для этого якобы было необходимо финансово отблагодарить лиц, которые не будут досматривать дипломатическую почту с денежными средствами. Потерпевшая взяла кредит в банке и совершила три платежа на сумму 1 миллион 170 тысяч рублей. После этого общение со стороны жениха прекратилось. Тулячка, поняв, что стала жертвой брачной аферы, обратилась в полицию.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по Тульской области установили личность злоумышленника и задержали его в Москве.