Руководитель «Тулгорэлектротранса» может уйти с должности
Информация об этом появилась 19 мая в региональных СМИ.
В тульских СМИ активно обсуждаются возможные кадровые перестановки в «Тулгорэлектротрансе». Не исключено, что в ближайшее время руководитель предприятия Алексей Марушкин может покинуть свой пост.
По информации Myslo, на момент публикации заявление на увольнение к непосредственному руководству Алексея Марушкина не поступило.
Начальник управления транспорта и дорожного хозяйства администрации Тулы Дмитрий Ярцев сообщил, что кадровые изменения в «Тулгорэлектротрансе» пока не планируются. Если заявление об увольнении всё же будет подано, этот вопрос можно будет обсуждать предметно.
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