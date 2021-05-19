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Руководитель «Тулгорэлектротранса» может уйти с должности

Руководитель «Тулгорэлектротранса» может уйти с должности

Информация об этом появилась 19 мая в региональных СМИ.

В тульских СМИ активно обсуждаются возможные кадровые перестановки в «Тулгорэлектротрансе». Не исключено, что в ближайшее время руководитель предприятия Алексей Марушкин может покинуть свой пост.

По информации Myslo, на момент публикации заявление на увольнение к непосредственному руководству Алексея Марушкина не поступило.

Начальник управления транспорта и дорожного хозяйства администрации Тулы Дмитрий Ярцев сообщил, что кадровые изменения в «Тулгорэлектротрансе» пока не планируются. Если заявление об увольнении всё же будет подано, этот вопрос можно будет обсуждать предметно.

 

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