Руководитель «Тулгорэлектротранса» может уйти с должности

Информация об этом появилась 19 мая в региональных СМИ.

В тульских СМИ активно обсуждаются возможные кадровые перестановки в «Тулгорэлектротрансе». Не исключено, что в ближайшее время руководитель предприятия Алексей Марушкин может покинуть свой пост.

По информации Myslo, на момент публикации заявление на увольнение к непосредственному руководству Алексея Марушкина не поступило.

Начальник управления транспорта и дорожного хозяйства администрации Тулы Дмитрий Ярцев сообщил, что кадровые изменения в «Тулгорэлектротрансе» пока не планируются. Если заявление об увольнении всё же будет подано, этот вопрос можно будет обсуждать предметно.