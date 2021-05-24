Фото: tulskieparki.ru
Директор «Тульских парков» заработал за год 3 млн рублей, а его жена – в 18 раз больше
Кроме того, в декларации супруга указала 42 помещения и 63 земельных участка.
В 2020 году директор ГУ ТО «Тульские парки» Владислав Черных заработал 3 млн 141 тыс. и 781 рубль. Такие данные приводятся в сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей государственных учреждений Тульской области и их близких.
Кроме того, в собственности у Черных 6 земельных участков, и в пользовании квартира жены площадью 151 квадратный метр. Автомобиля у него нет.
Из этого же документа следует, что жена директора ГУ ТО «Тульские парки» намного состоятельнее своего супруга. За прошлый год она заработала 54 млн 957 тыс. 11 рублей. Также она задекларировала 42 помещения (в основном нежилые) и 63 земельных участка (большинство под ИЖС, при этом часть из них в общедолевой собственности). Автомобилей у женщины два — BMW X3 2014 года выпуска и Mitsubishi Pajero 2008 года выпуска.
Напомним, Владислав Черных был назначен директором ГУ ТО «Тульские парки» осенью прошлого года.
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