Директор «Тульских парков» заработал за год 3 млн рублей, а его жена – в 18 раз больше

Кроме того, в собственности у Черных 6 земельных участков, и в пользовании квартира жены площадью 151 квадратный метр. Автомобиля у него нет.

Из этого же документа следует, что жена директора ГУ ТО «Тульские парки» намного состоятельнее своего супруга. За прошлый год она заработала 54 млн 957 тыс. 11 рублей. Также она задекларировала 42 помещения (в основном нежилые) и 63 земельных участка (большинство под ИЖС, при этом часть из них в общедолевой собственности). Автомобилей у женщины два — BMW X3 2014 года выпуска и Mitsubishi Pajero 2008 года выпуска.

Напомним, Владислав Черных был назначен директором ГУ ТО «Тульские парки» осенью прошлого года.