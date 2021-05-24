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18-летний вратарь тульской футбольной команды скончался после ДТП
Фото: Ассоциация мини-футбола Тульской области.

18-летний вратарь тульской футбольной команды скончался после ДТП

Георгий Косткин умер, не приходя в сознание.

21 мая на 19-м году жизни скончался вратарь команды «Полема» Георгий Косткин. Об этом сообщает Ассоциация мини-футбола Тульской области.

21 апреля Георгий попал в страшное ДТП. Авария случилась в деревне Сергиевское в Киреевском районе. Столкнулись BMW и грузовик Volvo с полуприцепом. 26-летний водитель BMW скончался на месте происшествия.

Георгий Косткин был пассажиром этого автомобиля. Он получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Спустя месяц он скончался в больнице, не приходя в сознание.

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На выезде из Тулы BMW влетел в фуру: один человек погиб, Фото: 1
На выезде из Тулы BMW влетел в фуру: один человек погиб, Фото: 2
На выезде из Тулы BMW влетел в фуру: один человек погиб, Фото: 3
На выезде из Тулы BMW влетел в фуру: один человек погиб, Фото: 4
На выезде из Тулы BMW влетел в фуру: один человек погиб, Фото: 5
На выезде из Тулы BMW влетел в фуру: один человек погиб, Фото: 6
На выезде из Тулы BMW влетел в фуру: один человек погиб, Фото: 7
На выезде из Тулы BMW влетел в фуру: один человек погиб, Фото: 8
На выезде из Тулы BMW влетел в фуру: один человек погиб, Фото: 9
На выезде из Тулы BMW влетел в фуру: один человек погиб, Фото: 10
На выезде из Тулы BMW влетел в фуру: один человек погиб, Фото: 11
На выезде из Тулы BMW влетел в фуру: один человек погиб, Фото: 12
На выезде из Тулы BMW влетел в фуру: один человек погиб, Фото: 13
На выезде из Тулы BMW влетел в фуру: один человек погиб, Фото: 14
На выезде из Тулы BMW влетел в фуру: один человек погиб, Фото: 15
На выезде из Тулы BMW влетел в фуру: один человек погиб, Фото: 16
На выезде из Тулы BMW влетел в фуру: один человек погиб, Фото: 17
На выезде из Тулы BMW влетел в фуру: один человек погиб, Фото: 18
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- Георгий, несмотря юный возраст, подавал большие надежды, выступал в команде «Химик» г. Новомосковск. Имел награды лучшего вратаря Тульской области по футболу среди молодежных команд, — сообщает Ассоциация мини-футбола Тульской области.

Myslo выражает соболезнования родным и близким Георгия.

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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 11:02 0
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