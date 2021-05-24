18-летний вратарь тульской футбольной команды скончался после ДТП

Фото: Ассоциация мини-футбола Тульской области.

21 мая на 19-м году жизни скончался вратарь команды «Полема» Георгий Косткин. Об этом сообщает Ассоциация мини-футбола Тульской области.



21 апреля Георгий попал в страшное ДТП. Авария случилась в деревне Сергиевское в Киреевском районе. Столкнулись BMW и грузовик Volvo с полуприцепом. 26-летний водитель BMW скончался на месте происшествия.

Георгий Косткин был пассажиром этого автомобиля. Он получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Спустя месяц он скончался в больнице, не приходя в сознание.

- Георгий, несмотря юный возраст, подавал большие надежды, выступал в команде «Химик» г. Новомосковск. Имел награды лучшего вратаря Тульской области по футболу среди молодежных команд, — сообщает Ассоциация мини-футбола Тульской области.

Myslo выражает соболезнования родным и близким Георгия.