Тульская таможня отметила 30-летний юбилей

Фото: пресс-служба Тульской таможни.

В Доме дворянского собрания прошло торжественное собрание, посвященное 30-летию Тульской таможни. В мероприятии приняли участие начальник Центрального таможенного управления Сергей Рыбкин, первый замгубернатора Тульской области Вячеслав Федорищев, председатель областной Думы Николай Воробьев, главный федеральный инспектор по Тульской области Анатолий Симонов и руководители территориальных управлений федеральных ведомств.

– Тульская таможня встречает 30-летний юбилей в качестве таможни фактического контроля. Наша таможня обеспечивает должный уровень таможенного администрирования в Тульской и Рязанской областях. Это регионы с масштабными инвестиционными проектами. Высокий профессионализм таможенников, ответственное отношение к делу, добросовестный труд – важная составляющая их реализации, – отметил глава Тульской таможни Максим Великанов.

Сотрудники ведомства получили ведомственные и региональные награды. Торжественное мероприятие завершилось концертной программой от артистов Тульской областной филармонии.