Сергей Шестаков в 2020 году заработал больше губернатора Тульской области

Кроме этого, замглавы администрации Тулы в прошлом году приобрел автомобиль Toyota Land Cruiser.

Городская администрация опубликовала сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений и членов их семей за 2020 год.

Бывший глава Пролетарского района Тулы, а сейчас заместитель главы администрации Тулы по благоустройству Сергей Шестаков за минувший год заработал 9 518 139 рублей. В декларации есть уточнение, что в сумму вошли средства от продажи машины и квартиры.

В собственности у него квартира 59,3 кв. м, а в пользовании — квартира площадью 60 кв. м. Кроме этого в 2020 году Шестаков приобрел Toyota Land Cruiser 150. Также он владеет многофункциональной малой коммунальной машиной.

Отметим, что губернатор Тульской области Алексей Дюмин за прошлый год заработал 7 540 693 рубля.