В Туле отключили от газа частные дома, не прошедшие техобслуживание газового оборудования

21 мая такую работу газовики проводили в Центральном территориальном округе Тулы в частном секторе.

Так, в доме № 11 по ул. Волоховской специалисты АО «Тулагоргаз» установили заглушку на вводе газовой трубы в дом, доступ к трубе собственник обеспечил.

Теперь, чтобы восстановить подачу газа, домовладельцу необходимо подать заявку на выполнение технического обслуживания.

После проведения соответствующих работ абонента снова подключат к голубому топливу. При этом, по словам газовиков, собственнику дважды направлялись уведомления заказным письмом о необходимости проведения работ по техобслуживанию, а также дважды в общедоступном месте вывешивались соответствующие извещения, но все они были проигнорированы.

Кроме того, представители главного управления администрации города Тулы по Центральному территориальному округу совместно со специалистами АО «Тулагоргаз» в марте-апреле выходили в рейды по данным адресам, но допуск к газовому оборудованию собственники так и не предоставили. Проверялись адреса, где на протяжении длительного времени абоненты уклонялись от заключения договора и проведения технического обслуживания газовых приборов.

Возле дома №13 по ул. Волоховской специалисты газовой службы сегодня были вынуждены отключить подземный газопровод низкого давления за пределами земельного участка собственника с привлечением строительной техники и специализированного оборудования, так как доступа к наземной части газопровода у газовиков не было.

Данные работы дорогостоящие. Их стоимость будет возмещать собственник, когда захочет восстановить газоснабжение.

До этого абонент также неоднократно был уведомлен о необходимости проведения техобслуживания газового оборудования.

– Часто абоненты переустраивают газовые сети самостоятельно с нарушениями. По стране не редки случаи отравлений угарным газом, взрывов газового оборудования. Причина — неправильная эксплуатация газового оборудования, — отметил мастер участка эксплуатации №1 службы внутридомового газового оборудования АО «Тулагоргаз» Алексей Якушев.

цифры

На сегодняшний день в Туле около 200 тысяч газифицированных помещений. При этом договоры на ТО ВДГО заключены у около 190 тысяч абонентов, остальные 10 тысяч не имеют договоров и пренебрегают правилами газовой безопасности.

С начала года по апрель газораспределительная организация подготовила и направила более 13,5 тыс. писем с уведомлениями абонентам, у которых нет договора или не выполнено техническое обслуживание газового оборудования.

В адрес Государственной жилищной инспекции Тульской области газовики направили 94 комплекта документов для привлечения к административной ответственности собственников газифицированных помещений за отказ от проведения технического обслуживания газового оборудования. Кроме того, составлено более 21,5 тысячи актов об отказе в допуске.