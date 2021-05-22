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Из-за ремонта дорог на улице Октябрьской образовалась внушительная пробка

Из-за ремонта дорог на улице Октябрьской образовалась внушительная пробка

Движение парализовано с самого утра и в обе стороны.

С жалобой на неудачное время для ремонта дорог в Зареченском округе в Myslo обратился Артем М. Мужчина заявил, что улица Октябрьская из-за дорожных рабочих превратилась в гигантскую пробку.

- Парализовано движение в обе стороны от остановки «Токарева» до магазина Selgros. Чтобы проехать двести метров приходится ждать по 15-20 минут. Это какое-то издевательство над туляками!

 
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