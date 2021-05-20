Реконструированный заключенными вертолет установят в Новомосковске

Фото: администрация МО Новомосковск.

В новомосковском парке Памяти и Славы приступили к установке вертолета. Сегодня фюзеляж боевой машины должны установить на основании, после чего приступят к монтажу крыльев и лопастей. Об этом сообщает администрация МО Новомосковск .

По задумке, вертолет будет как бы парящим, в боевом положении под наклоном. Это обуславливает сложность монтажа. Для того чтобы машина прочно держалась на основании, ее крепят коваными болтами высокого класса прочности, изготовленными по спецзаказу.

После того как фюзеляж вертолета будет закреплен, машине вернут лопасти, крылья с имитацией ракетных установок, а также проведут отделку стелы-основания.

Напомним, ранее вертолет реставрировали тульские заключенные. Осужденные, трудоустроенные в авторемонтной мастерской производственного участка исправительной колонии № 7 (Щекинский район), восстановили внешний вид списанного вертолета, провели кузовные и лакокрасочные работы.