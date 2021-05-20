Фото УГИБДД по Тульской области.
В Ефремове Chery сбил 12-летнего мальчика
Ребенок переходил дорогу на красный сигнал светофора.
19 мая в 15.25 в Ефремове на перекрестке улиц Свердлова и Словацкого Восстания 18-летний водитель автомобиля Chery A15 сбил несовершеннолетнего пешехода.
Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, 12-летний мальчик, по предварительной информации, переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
Ребенок госпитализирован.
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