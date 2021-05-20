В Ефремове Chery сбил 12-летнего мальчика

Фото УГИБДД по Тульской области.

19 мая в 15.25 в Ефремове на перекрестке улиц Свердлова и Словацкого Восстания 18-летний водитель автомобиля Chery A15 сбил несовершеннолетнего пешехода.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, 12-летний мальчик, по предварительной информации, переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Ребенок госпитализирован.