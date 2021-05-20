Туляков приглашают на фестиваль национальных игр «Бояре, а мы к вам пришли!»

Он состоится 29 мая в 12.00 в ремесленном дворе «Добродей».

Представители национально-культурных объединений, диаспор, землячеств и студенческих организаций Тульской области представят на интерактивных площадках татарские, узбекские, езидские, молдавские, гагаузские, армянские, немецкие, казачьи, еврейские, таджикские, азербайджанские и вьетнамские игры.

Все они объединятся в увлекательный квест, на котором гости смогут погрузиться в атмосферу узбекской «Чиллаки», мексиканской «Морской змеи», татарского «Бега с коромыслом» и многих других старинных забав.

На празднике можно будет сделать селфи в казачьем костюме с настоящей шашкой, в еврейской кипе или на фоне пестрого восточного ковра.

С народными песнями и танцами выступят национальные творческие коллективы и отдельные солисты. Зрителей ждет встреча с армянскими хореографическими ансамблями «Аракс» и Hayastan dance studio, таджикским певцом Умеджоном Насрединовым.

Гостей ждут по адресу: Тула, ул. 9 Мая, 1-а, б.