Музейная улица, фестиваль «Толстой»: как отпразднуют 100-летие музея-усадьбы «Ясная Поляна»

Фото из архива Myslo.

19 мая состоялось заседание организационного комитета празднования 100-летия музея-усадьбы «Ясная Поляна».



Заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова отметила, что в план по подготовке к празднованию предстоящего юбилея вошло более 100 мероприятий. Это фестивали и конкурсы, научно-издательские и музейно-выставочные проекты и др. С учетом ограничений они пройдут как в офлайн-, так и онлайн-режиме.



Директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая сообщила, что 10 июня, в главный день празднования, на территории усадьбы Л. Н. Толстого пройдут масштабные мероприятия. Главным из них станет выставка под открытым небом «Первый век в музейной эре». Также в этот день состоится торжественное гашение праздничной марки. Из Ясной Поляны можно будет отправить открытку с ней.



11 июня в «Ясной Поляне» состоится концерт Государственного академического камерного оркестра России.

С 24 по 27 июня пройдет V Международный фестиваль «Толстой».