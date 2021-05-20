Музейная улица, фестиваль «Толстой»: как отпразднуют 100-летие музея-усадьбы «Ясная Поляна»
Утвержден план по подготовке к празднованию предстоящего юбилея.
19 мая состоялось заседание организационного комитета празднования 100-летия музея-усадьбы «Ясная Поляна».
Заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова отметила, что в план по подготовке к празднованию предстоящего юбилея вошло более 100 мероприятий. Это фестивали и конкурсы, научно-издательские и музейно-выставочные проекты и др. С учетом ограничений они пройдут как в офлайн-, так и онлайн-режиме.
Директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая сообщила, что 10 июня, в главный день празднования, на территории усадьбы
11 июня в «Ясной Поляне» состоится концерт Государственного академического камерного оркестра России.
С 24 по 27 июня пройдет V Международный фестиваль «Толстой».
24 июня на сцене Тульского академического театра драмы его откроет спектакль Московского академического театра им. Владимира Маяковского «Русский роман». На фестивале будут представлены спецпроекты, созданные ведущими режиссерами Москвы.
К юбилею в Доме Толстого будут отреставрированы зеркала первой половины XVIII века и отмостки, помещение риги и балкон флигеля. В настоящее время ведется ремонт дорожек в парке.
Запланировано открытие двух музейных пространств — «Толстой-центр» в Туле и Музея земского самоуправления в Крапивне.
Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина сообщила, что одним из событий празднования юбилея музея-усадьбы
В Крапивенском музее, кроме постоянной экспозиции, можно будет увидеть выставку лучших творческих работ Международного конкурса «Крапивная история», а также посетить различные мастер-классы.
Также Крапивенский отдел Музея-усадьбы «Ясная Поляна» организует «Музейную улицу» — уличные выставки, которые расскажут об истории города и различных свойствах крапивы, а также выставку в Туристско-информационном центре. В Доме купца Прянчикова все желающие смогут посетить экспозицию «Русское искусство». На торговой площади и улице, ведущей от въездной зоны к центру Крапивны, разместится ярмарка мастеров из разных регионов России. Фестиваль завершится праздничным фейерверком.
Будет реализован и тематический кинопроект «КинематоГРАФ», который охватит показами фильмов по произведениям