Фото пресс-службы администрации Тулы.
Глубокую яму на проспекте Ленина заделали
Об этом рассказали в администрации Тулы.
Ранее Myslo сообщал, что на проспекте Ленина, напротив дома №117, провалился асфальт. Яма растянулась от тротуара до проезжей части.
Дорожные рабочие оперативно ликвидировали провал.
КАК И КУДА ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА ЯМЫ
- Отправить обращение через сервис «Тула — без ям!». На него можно попасть через сайт администрации города Тулы (на сайте размещен соответствующий баннер) либо через портал «Открытый регион 71».
- Обратиться в управление по транспорту и дорожному хозяйству по телефону 30-47-81.
- Прислать сообщение в официальные группы администрации города Тулы в соцсетях с указанием адреса, где яма находится.
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