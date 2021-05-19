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Глубокую яму на проспекте Ленина заделали
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Глубокую яму на проспекте Ленина заделали

Об этом рассказали в администрации Тулы.

Ранее Myslo сообщал, что на проспекте Ленина, напротив дома №117, провалился асфальт. Яма растянулась от тротуара до проезжей части.

Дорожные рабочие оперативно ликвидировали провал. 

КАК И КУДА ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА ЯМЫ
  1. Отправить обращение через сервис «Тула — без ям!». На него можно попасть через сайт администрации города Тулы (на сайте размещен соответствующий баннер) либо через портал «Открытый регион 71».
  2. Обратиться в управление по транспорту и дорожному хозяйству по телефону 30-47-81.
  3. Прислать сообщение в официальные группы администрации города Тулы в соцсетях с указанием адреса, где яма находится.
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