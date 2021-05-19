Глубокую яму на проспекте Ленина заделали

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Об этом рассказали в администрации Тулы.

Ранее Myslo сообщал, что на проспекте Ленина, напротив дома №117, провалился асфальт. Яма растянулась от тротуара до проезжей части.

Дорожные рабочие оперативно ликвидировали провал.

КАК И КУДА ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА ЯМЫ