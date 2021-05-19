Туляк-браконьер заплатил за охоту на лося 100 тысяч рублей
Штраф был взыскан под угрозой замены на другой вид уголовного наказания.
Житель областного центра, не имея соответствующей лицензии, устроил охоту на лося и был привлечен к уголовной ответственности – ему назначили штраф в 100 тысяч рублей. Судебные приставы возбудили исполнительное производство, но расставаться с деньгами мужчина не спешил.
Сотрудникам УФССП России по Тульской области пришлось разъяснить должнику, что в соответствии с законом «Об исполнительном производстве» неоплаченный штраф может быть заменен другим видом наказания – например, лишением свободы. После этого браконьер выплатил всю сумму в полном объеме.
Другие статьи по темам
Событие
Место
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова
17 мая, в 17:59, 56 12814 -16
Поворот налево с крайней правой полосы: туляков удивила новая организация движения на ул. Оборонной
16 мая, в 17:08, 279 9608 23
Корреспондент Myslo нашел в лесу останки женщины
17 мая, в 14:10, 114 8288 23
Момент ДТП с «перевертышем» возле автомойки в Туле попал на видео
16 мая, в 11:20, 26 7330 4