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Туляк-браконьер заплатил за охоту на лося 100 тысяч рублей

Туляк-браконьер заплатил за охоту на лося 100 тысяч рублей

Штраф был взыскан под угрозой замены на другой вид уголовного наказания.

Житель областного центра, не имея соответствующей лицензии, устроил охоту на лося и был привлечен к уголовной ответственности – ему назначили штраф в 100 тысяч рублей. Судебные приставы возбудили исполнительное производство, но расставаться с деньгами мужчина не спешил.

Сотрудникам УФССП России по Тульской области пришлось разъяснить должнику, что в соответствии с законом «Об исполнительном производстве» неоплаченный штраф может быть заменен другим видом наказания – например, лишением свободы. После этого браконьер выплатил всю сумму в полном объеме.

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