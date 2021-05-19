«Вход в Нарнию»: в Туле на проспекте Ленина провалился асфальт

В Туле на проспекте Ленина напротив дома № 117 провалился асфальт. Яма растянулась от тротуара до проезжей части.

– Вход в Нарнию, — шутят туляки в соцсетях.

Напомним, ранее асфальт обвалился и на ул. Хворостухина. Специалисты уже приступили к устранению провала.