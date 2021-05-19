новости
новости
Регистрация
«Вход в Нарнию»: в Туле на проспекте Ленина провалился асфальт

«Вход в Нарнию»: в Туле на проспекте Ленина провалился асфальт

Глубокая яма образовалась на проезжей части.

В Туле на проспекте Ленина напротив дома № 117 провалился асфальт. Яма растянулась от тротуара до проезжей части.

– Вход в Нарнию, — шутят туляки в соцсетях.

Напомним, ранее асфальт обвалился и на ул. Хворостухина. Специалисты уже приступили к устранению провала.

Кристина Вернигорина
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 12:40 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
провалился асфальтдорожная яма

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульская администрация изымает участок с многоквартирным домом
Тульская администрация изымает участок с многоквартирным домом
ВТБ в Туле нарастил выдачу автокредитов на 70%
ВТБ в Туле нарастил выдачу автокредитов на 70%
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.