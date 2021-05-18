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Аномальная жара: погода в Туле побила рекорд 8-летней давности

Аномальная жара: погода в Туле побила рекорд 8-летней давности

Причина – в обширном казахстанском антициклоне, который раскинулся на полстраны.

Накануне в Туле максимальная температура воздуха поднялась до 31°C градуса. Об этом Myslo рассказали синоптики Тульского гидрометцентра. Таким образом был побит рекорд восьмилетней давности — в 2013 году в этот день было +29,6°C.

Отметим, что и сегодня в регионе ожидается жара до +30°C.

Кстати, в Москве также побит температурный рекорд, зарегистрированный 63 года назад на метеостанции ВДНХ. В понедельник воздух к 13.00 прогрелся до +27,5.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 09:54 +2
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