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В Тульской области мужчина попал под поезд Москва – Нальчик

В Тульской области мужчина попал под поезд Москва – Нальчик

47-летний пострадавший скончался на месте происшествия.

18 мая около часа ночи на станции Венев мужчина попал под поезд, следовавший по маршруту Москва — Нальчик. Как сообщили в транспортной полиции, пешеход не реагировал на звуковые сигналы. Машинист поезда применил экстренное торможение.
 
– Проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства происшествия, — отметили в ведомстве.
 
 

Пресс-служба транспортной полиции напоминает: железная дорога — зона повышенной опасности! Несоблюдение правил безопасности может повлечь серьезные последствия для жизни и здоровья.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:17 0
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