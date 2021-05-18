В Тульской области мужчина попал под поезд Москва – Нальчик
47-летний пострадавший скончался на месте происшествия.
18 мая около часа ночи на станции Венев мужчина попал под поезд, следовавший по маршруту Москва — Нальчик. Как сообщили в транспортной полиции, пешеход не реагировал на звуковые сигналы. Машинист поезда применил экстренное торможение.
– Проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства происшествия, — отметили в ведомстве.
Пресс-служба транспортной полиции напоминает: железная дорога — зона повышенной опасности! Несоблюдение правил безопасности может повлечь серьезные последствия для жизни и здоровья.
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