В Тульской области мужчина попал под поезд Москва – Нальчик

18 мая около часа ночи на станции Венев мужчина попал под поезд, следовавший по маршруту Москва — Нальчик. Как сообщили в транспортной полиции, пешеход не реагировал на звуковые сигналы. Машинист поезда применил экстренное торможение.

– Проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства происшествия, — отметили в ведомстве.