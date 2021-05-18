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Так возят пассажиров в Туле: на красный без всяких заморочек
Скрин из видео.

Так возят пассажиров в Туле: на красный без всяких заморочек

Очередное видео прислал в нашу рубрику «Накажи автохама» туляк Максим Фомичев.

Видео снято 15 мая 2021 года на Красноармейском проспекте в Туле. Маршрутка № 66 запросто проезжает на красный сигнал светофора в районе остановки «Ул. Халтурина».

– Так возят пассажиров в Туле: на красный без всяких заморочек! — пишет автор видео.

Стоит отметить, что на видео совсем не видны номера маршрутки, так что привлечь нерадивого водителя к ответственности не получится. Остается только общественное порицание.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

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